Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Pizarro responde por las 85 menciones de su nombre en fallo que sancionó a Iván Name

Pizarro aseguró que el fallo no la señala y defendió que actuó dentro de las funciones de su cargo.

  • Exsenadora María José Pizarro Rodríguez mencionada en fallo del caso UNGRD. Foto: Colprensa
    Exsenadora María José Pizarro Rodríguez mencionada en fallo del caso UNGRD. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El nombre de la exsenadora María José Pizarro aparece 85 veces en las 129 páginas de la sentencia con la que el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name. Las menciones están relacionadas con las sesiones plenarias en las que Pizarro, como primera vicepresidenta de la corporación, terminó asumiendo la conducción del Senado ante las ausencias de Name.

El fallo encontró que Name se apartó de la presidencia en 14 de las 16 sesiones de la discusión de la reforma pensional. El Consejo de Estado determinó que no encontró una justificación constitucional, legal, una situación de vacancia o una imposibilidad material que explicara esas ausencias.

Según las pruebas, Name permitió que Pizarro presidiera buena parte de esas jornadas, entre esas la declaración del exdirector de la UNGRD Olmedo López, quien afirmó que el entonces presidente del Senado le cedía el asiento a Pizarro para facilitar el manejo de las plenarias.

Puede leer: “El jefe confía en ti”: los chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández que salpicarían a Petro

Para decretar la muerte política, el Consejo de Estado confirmó que Name recibió $3.000 millones provenientes de contratos de la UNGRD. La investigación analizó el funcionamiento de la mesa directiva durante el trámite de la reforma pensional y el papel que asumió Pizarro en esas sesiones.

Luego de que se conociera que su nombre aparecía mencionado en esa decisión, Pizarro aseguró que no dejará que se le vincule al caso ‘impunemente’.

“No tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name. No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno.”, afirmó.

La exsenadora explicó que su presencia al frente de las plenarias obedeció a las funciones propias de su cargo como primera vicepresidenta del Senado. “La función principal de la primera vicepresidencia es suplir las ausencias del presidente de la corporación. Es un mandato legal y para el que fui elegida”, explicó.

Entérese: Denuncian a Vladimir Fernández tras nuevas revelaciones que lo salpican en el caso de la UNGRD ¿cuales son los hechos?

Pizarro defendió su actuación durante el trámite de la reforma pensional y aseguró que asumió la conducción de la mesa directiva cuando correspondía. Según dijo, durante su paso por el Congreso procuró participar de manera completa en los debates legislativos.

Sobre las dificultades para conseguir el quórum durante las discusiones de la reforma, Pizarro señaló que las ausencias de Name afectaban el desarrollo de las sesiones y que tuvo que insistirle para que asistiera.

También cuestionó las estrategias utilizadas por sectores de oposición para retrasar el proyecto. “Todo tipo de maniobras para impedir o retrasar el debate de la reforma pensional”, dijo al referirse a las actuaciones que, según ella, se presentaron durante meses.

Pizarro sostuvo, sin embargo, que las bancadas opositoras que participaron en las sesiones tuvieron garantías para intervenir en el debate, presentar iniciativas y votar sus propuestas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué aparece María José Pizarro en la sentencia contra Iván Name?
María José Pizarro aparece porque, como primera vicepresidenta del Senado, asumió la conducción de varias plenarias durante las ausencias de Name en el trámite de la reforma pensional.
¿Cuántas veces aparece el nombre de María José Pizarro en el fallo contra Iván Name?
El nombre de María José Pizarro aparece 85 veces en las 129 páginas de la sentencia del Consejo de Estado.
¿En cuántas sesiones estuvo ausente Iván Name durante la reforma pensional?
Iván Name se apartó de la presidencia del Senado en 14 de las 16 sesiones examinadas por el Consejo de Estado durante el trámite de la reforma pensional.

Temas recomendados

Corrupción
Pacto Histórico
Carrotanques en La Guajira
Colombia
María José Pizarro
Iván Name
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos