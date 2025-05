Pizarro habla de escándalos de David Racero: “Los principios, el proyecto de país y las reformas están por encima”

“Papi, recuérdame el cargo este que me dices que quieres ponerlo a negociación. Hoy me voy a ver con el director de Positiva. Él es del Partido Liberal, compañero mío del Congreso, Juan José Correa. José Luis Correa, perdón. Y puede que yo pueda... pueda hacer un cambalache con el hombre, si te parece. ¿Cómo es que es el que me diste? El director de no se qué jodas, de sistemas. ¿Y qué perfil es? ¿Cómo es? ¿Cuánto gana? Explícame un poco más para poder explicar”, dice Racero.

José Luis Correa, hoy en día, sigue siendo el director de la compañía de seguros Positiva. Cargo en el que está desde noviembre de 2022. Fue representante a la Cámara por Caldas en el periodo legislativo 2018-2022 por el Partido Liberal.

El otro audio expuesto en El reporte Coronell se evidencia la respuesta que Ballesteros le dio a Racero sobre el “cambalache”, en la que le advierte que la negociación puede resultar inconveniente para sus intereses, pues, según dice, la vicepresidencia de Positiva no tendría la misma importancia para “todos los favores de todas las entidades” que posee la subdirección de Colombia Compra Eficiente.

“Papi, pero habría que ver qué nos dan desde Positiva porque supuestamente el man de Positiva iba a colaborarnos por la subdirección. Esa subdirección vale mucho, marica. Es la dirección que maneja el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Todos los favores de todas las entidades, marica”, dice Stalin Ballesteros.