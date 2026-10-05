¿Le alcanzará la fuerza al Partido Republicano para ser la nueva derecha de Colombia?

Bien dicen en Colombia: una cosa es la política nacional y otra, la política regional. Un dicho que también se usa para comparar lo que ocurre en las elecciones de Congreso y Presidencia de la República con los comicios para escoger alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, un proceso que ya está dando sus primeros pasos porque se realizará en octubre del próximo año.

Y precisamente las regionales de 2027 ya empezaron a mover el sonajero político, esta vez con el anuncio de la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal de entrar a militar en el Partido Republicano, que tuvo como base a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, colectividad que catapultó al entonces candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien disputó de manera muy reñida la Presidencia de la República en 2022.

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El anuncio de Cabal de salir del uribismo era una decisión que estaba cantada desde el proceso de selección del candidato presidencial de ese partido, que ella perdió frente a Paloma Valencia, quien fue la aspirante oficial del uribismo en mayo pasado, en la primera vuelta.

Hoy, tras su anuncio de llegada al Partido Republicano, que recogió la propuesta ideológica del senador Jota Pe Hernández, quien debe seguir militando en la Alianza Verde, es claro que ese es el nuevo sector de la derecha colombiana que entra en disputa para las elecciones del próximo año, las cuales se consideran la partida para las presidenciales de 2030.

Cabal tiene por ahora claro que “no voy a pelear con el Centro Democrático ni con Salvación Nacional. Nuestro enemigo común es el socialismo depredador. Podemos unirnos y tener diferencias. ¿Un partido único de derecha, estilo estalinista? A eso no me inviten”.

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Esa unidad de la que habla Cabal para la derecha colombiana estaría con el uribismo y con el recién creado partido Firmes por la Patria, el del presidente Abelardo de la Espriella, en el que estarán Salvación Nacional, Creemos, de Fico Gutiérrez, y el abelardismo. Pero la unidad no significa que las tres tendencias se unifiquen en un solo partido. Lo máximo que podrán lograr es hacer coaliciones regionales para cerrar el paso a que el petrismo pueda ganar espacios políticos que hoy tienen la derecha o los partidos tradicionales.

Sin embargo, Cabal no desconoce que salió del uribismo porque no tenía espacio para crecer políticamente.

“No creo en partidos únicos de derecha ni en hacer fila para que un jefe me conceda un espacio. La democracia exige consenso, pero también disenso. Llevo 15 años dando la pelea contra el progresismo y la tibieza de una derecha que teme defender sus convicciones. Podemos tener caminos distintos y un acuerdo fundamental: primero la patria, primero la República”, afirmó.

El director del Partido Republicano, Camilo Larios, quien ha estado al frente de lo que se llamaba la Liga, aseguró que “hoy hemos marcado un nuevo camino en el panorama nacional y vamos a tener un cambio de nombre que ya ha sido registrado en el Consejo Nacional de la Registraduría. Colombia no se puede quedar atrás de las ideas de la libertad, es lo que creemos que funciona”.

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La proyección política, dice Larios, es muy grande: “Tenemos 1.104 municipios para crecer, 32 gobernaciones. Nuestro partido político puede dar 20.000 avales entre ediles, concejales, diputados, gobernadores y alcaldes en toda Colombia. Queremos buscar a los mejores de todo el país, o sea, gente sana, gente que quiera trabajar por sus territorios y, por supuesto, con estos liderazgos que han llegado y que van a seguir llegando, sabemos que el rumbo de Colombia puede cambiar”.

En la actualidad, lo que se llamaba la Liga no tiene ningún congresista. En la legislatura 2022-2026 tuvo, en su momento, la curul del Senado que ocupó Rodolfo Hernández y dos representantes a la Cámara.

Por ahora, las principales apuestas de lo que podrá hacer este nuevo partido recaen en la dirigente Cabal, quien sostiene que “tengo un partido desde el cual voy a empezar a construir mi visión de la nueva derecha y voy a trabajar para darle fuerza, organización y rumbo. He dado la cara, he sostenido mis posiciones y he asumido el costo de decir lo que pienso. Ahora me corresponde construir lo que viene. Quiero una derecha con carácter para defender sus convicciones y con preparación para gobernar, que sepa enfrentar el crimen, cuidar los recursos públicos y garantizar que trabajar y producir valga la pena”.