Giro en investigación por el crimen de María Camila Potosí tras presunta contradicción de capturada

Al término de las diligencias, el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los cinco capturados.

Hay que recordar que el 1 de agosto pasado el fiscal del caso imputó a los procesados en concurso heterogéneo los delitos de feminicidio agravado, por la condición de mujer gestante de la víctima y la sevicia empleada; secuestro simple agravado, por la retención violenta de María Camila mediante engaños; desaparición forzada, respecto al ocultamiento de la recién nacida; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, debido a “la limpieza realizada en el inmueble de los hechos y el vehículo para borrar rastros de sangre”.

Cuatro días después, el cuerpo de la joven fue encontrado en el corregimiento de La Buitrera, en la zona rural de Cali.

Las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las primeras pistas para reconstruir sus movimientos y, según la investigación, permitieron establecer que Angulo habría sido la última persona que estuvo con ella antes de que se perdiera su rastro.

El nuevo elemento, revelado por Red+Noticias , vuelve a poner bajo la lupa su participación en los hechos y abre un interrogante sobre lo que habría ocurrido entre el momento en que María Camila salió de su casa y el lugar donde finalmente fue encontrada sin vida. María Camila desapareció el pasado 16 de julio.

La versión que Yulieth Cecilia Angulo (una de las cinco personas capturadas) entregó inicialmente a las autoridades no coincidiría con la reconstrucción que los investigadores hicieron posteriormente sobre las últimas horas de la víctima.

Una audiencia reservada habría puesto sobre la mesa una de las piezas que podrían resultar determinantes para esclarecer qué ocurrió con María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo en Cali.

De acuerdo con la información conocida sobre la audiencia reservada, Angulo habría contado inicialmente a las autoridades una versión según la cual llevó a María Camila a un puesto de salud y, después de ese momento, no volvió a verla.

Sin embargo, esa explicación habría comenzado a perder fuerza a medida que los investigadores incorporaron nuevos elementos al expediente.

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La reconstrucción de los movimientos de María Camila, apoyada en testimonios, registros técnicos y videos de cámaras de seguridad, habría llevado a las autoridades a establecer una ruta diferente: la joven habría sido trasladada hasta un inmueble ubicado en el sector de Alto de Polvorines.

Es precisamente en ese punto donde aparece la presunta contradicción: mientras la primera versión de Angulo situaba el final de su contacto con María Camila en un puesto de salud, la investigación habría encontrado elementos que apuntaban a que ambas continuaron juntas hasta otro lugar.

La diferencia entre ambas versiones no es menor. Podría resultar relevante para determinar qué ocurrió durante las horas en las que María Camila permaneció desaparecida y cuál habría sido el papel de cada uno de los involucrados.

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La Fiscalía sostiene que Angulo habría simulado un embarazo para ganarse la confianza de María Camila y posteriormente llevarla hasta el lugar donde habría ocurrido el crimen, con el propósito de extraerle a su bebé.

Según la hipótesis de los investigadores, después de la extracción la recién nacida habría muerto y el cuerpo de María Camila habría sido trasladado y abandonado posteriormente en una zona rural de Cali.

Se trata, no obstante, de hechos que hacen parte de la teoría del caso de la Fiscalía y que deberán ser demostrados dentro del proceso judicial.

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La investigación también ha incorporado otros elementos que buscan reconstruir las últimas horas de la joven: videos de cámaras de seguridad, testimonios, audios y registros de comunicaciones.

Entre ellos aparece una llamada que habría ocurrido después de que una familiar de la expareja de Angulo le enviara imágenes de las cámaras de seguridad.

Según lo conocido durante el proceso, al observar las grabaciones, Angulo habría reconocido que aparecía en ellas junto a María Camila. Cinco capturados y una investigación aún abierta El caso llevó a la captura de cinco personas que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionadas con la muerte de María Camila.

La Fiscalía les atribuyó delitos como secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, según los reportes conocidos del proceso.

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Ahora, la presunta contradicción revelada en la audiencia reservada se suma a las demás pruebas con las que los investigadores buscan establecer cómo fue planeado el crimen, qué ocurrió con María Camila después de su desaparición y cuál fue la participación concreta de cada uno de los procesados. La última palabra, sin embargo, la tendrá la justicia.

La existencia de una contradicción en una declaración no determina por sí sola la responsabilidad penal de una persona, y serán los jueces quienes deberán valorar las pruebas y establecer qué versión de los hechos logra ser acreditada dentro del proceso.

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