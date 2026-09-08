Giro en investigación por el crimen de María Camila Potosí tras presunta contradicción de capturada

Una audiencia reservada habría puesto sobre la mesa una de las piezas que podrían resultar determinantes para esclarecer qué ocurrió con María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo en Cali.
La versión que Yulieth Cecilia Angulo (una de las cinco personas capturadas) entregó inicialmente a las autoridades no coincidiría con la reconstrucción que los investigadores hicieron posteriormente sobre las últimas horas de la víctima.
El nuevo elemento, revelado por Red+Noticias, vuelve a poner bajo la lupa su participación en los hechos y abre un interrogante sobre lo que habría ocurrido entre el momento en que María Camila salió de su casa y el lugar donde finalmente fue encontrada sin vida. María Camila desapareció el pasado 16 de julio.
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Las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las primeras pistas para reconstruir sus movimientos y, según la investigación, permitieron establecer que Angulo habría sido la última persona que estuvo con ella antes de que se perdiera su rastro.
Cuatro días después, el cuerpo de la joven fue encontrado en el corregimiento de La Buitrera, en la zona rural de Cali.
Hay que recordar que el 1 de agosto pasado el fiscal del caso imputó a los procesados en concurso heterogéneo los delitos de feminicidio agravado, por la condición de mujer gestante de la víctima y la sevicia empleada; secuestro simple agravado, por la retención violenta de María Camila mediante engaños; desaparición forzada, respecto al ocultamiento de la recién nacida; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, debido a “la limpieza realizada en el inmueble de los hechos y el vehículo para borrar rastros de sangre”.
Al término de las diligencias, el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los cinco capturados.
Ellos son: Juliet Cecilia Angulo Escobar, Nidson Steven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, mientras avanza la investigación.