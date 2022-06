“Yo trabajo sobre la unión, todos unidos por Colombia, siempre y cuando trabajemos con honestidad, sin corrupción. Si eso no se da, trabajaré fuertemente para que cumpla” , dijo Castillo al medio nacional en el que destacó que “los resultados, igual, fueron muy buenos”.

Igualmente, Castillo le relató el lunes a Semana que habló con el excandidato Hernández sobre la posibilidad de que este llegue a ocupar su curul en el Congreso. Según contó, él dijo que aún lo estaba pensando, pese a que el estratega de su campaña, Ángel Becassino, aseguró el domingo, tras aceptar los resultados, que sí iba a “asumir el Senado”.

“Él no ha tomado la decisión, pero sí me gustaría que la asumiera porque él tiene clara su posición anticorrupción”, le dijo Castillo a Semana, destacando que se trata de “una decisión que le corresponde tomar a él”.

Las palabras de Castillo van en línea con las de Jorge Figueroa, exsecretario de Desarrollo Social en la Alcaldía de Bucaramanga de Rodolfo Hernández, quien le confesó a la misma revista que el excandidato le dijo que su papel en el Senado sería como “poner a Messi de arquero”.

“Me dijo que en el Senado no iba a sentirse bien y que no le aportaba ningún valor agregado al país que él fuera o no senador”, manifestó Figueroa al medio nacional.