Marco Rubio celebró la absolución del expresidente Álvaro Uribe: “La justicia ha prevalecido”

La diplomacia cordial se cruzó de nuevo entre Estados Unidos y Colombia, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la condena impuesta de 12 años al expresidente Álvaro Uribe Vélez en primera instancia.
En medio de la tensa situación entre los dos países, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no tardó en celebrar y destacar este martes 21 de octubre la decisión judicial que declaró inocente al exjefe de Estado de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.