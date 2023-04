En imágenes: así fue la manifestación de la oposición este sábado en Medellín

Por el momento, en Medellín no se han reportado alteraciones en las marchas. FOTO: CORTESÍA

“Queridos ciudadanos, los quiero invitar para que este próximo 22 de abril vayamos a la calle, a la calle para decirle a este Gobierno que no destruya , a la calle para decirle que es posible construir sobre lo construido”, señaló la congresista.

En su discurso calificó de “nefasta” la reforma laboral y dijo: “A la calle, para decirle no a la nefasta reforma laboral, que no quiere generar empleo, que no permite la formalización y que solo privilegia a los sindicalistas que ya tienen empleo”.