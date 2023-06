Mamá de niños rescatados vivió 4 días y les pidió caminar para salvarse

Cuando la aeronave colapsó a las 7:34 a.m. de ese lunes de mayo Magdalena y sus pequeños salieron con vida del aparato y caminaron varios metros buscando refugio. Ella misma los cuidó y les dio indicaciones de qué hacer en esa espesa jungla hasta que su cuerpo no aguantó más las heridas del accidente. Falleció, pero antes de morir le dio una indicación a Lesly: caminar para buscar una salida.

“No es tan fácil preguntarles porque son 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar información. De mi parte, espero que los niños se recuperen bien”, expresó. Para el papá de los pequeños haberlos encontrado con vida “es una prueba que me está haciendo Dios de qué tanta fe tengo en él y yo lo he demostrado con mis palabras”.

Asimismo, lanzó una dura crítica al presidente, Gustavo Petro, acusándolo de haber hecho una exposición de los menores de edad en medio de la hospitalización. “¿Cómo que van a coger a mis hijos como objetos de burla?, si yo que soy el papá, no estoy haciendo eso para que otras personas estén totalmente bien aquí comiendo y durmiendo bien, se van allá, los dejan ingresar, sacan fotos de mis hijos, las riegan en las redes sociales eso es injusto y espero que Dios los perdone”, aseveró.