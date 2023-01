Desde el Ministerio de Ciencia dieron apertura a una investigación por el posible maltrato animal que estarían sufriendo algunas especies que sirven de apoyo en proyectos científicos que son financiados con dineros del Estado. El jefe de la cartera pidió a los involucrados una explicación sobre el tema.

“Estamos realizando un levantamiento de información interna relacionada con soportes de supervisión y seguimiento de estos proyectos. Además, solicitaremos a los investigadores involucrados que se pronuncien sobre estas denuncias y envíen los soportes que consideren necesarios”, señaló el ministro de Ciencia, Arturo Luna.

Las denuncias por el posible maltrato animal se conocieron gracias a la organización Personas por el Trato Ético de los Animales.

De acuerdo con la información recopilada, 127 monos ardilla estarían siendo sacrificados y maltratados en una investigación sobre la malaria en el Centro de Investigación Científica Caucaseco Limitada y la Fundación Centro de Primates

En las imágenes compartidas se observa cómo los animales viven en jaulas estrechas, además, son abiertos en sus intestinos para el supuesto experimento científico.

“Una vez se cuente con toda la información consolidada, se solicitará a los entes de control y autoridades competentes que se realicen las investigaciones pertinentes y se tomen las acciones a las que haya lugar”, señaló Luna.

Los señalados investigadores desarrollan en su centro una posible vacuna contra la malaria. Trabajan en el corregimiento El Hormiguero de Cali y han sido objeto de seguimientos desde 2021. La Corporación Autónoma Regional del Valle (autoridad ambiental) inició un proceso sancionatorio y la Procuraduría para asuntos ambientales ya está notificada.

“Al detallar si existían registros médicos de atención, hojas de vida de los ejemplares, actas de necropsia debidamente diligenciadas o actas del comité de ética, no se encontró una trazabilidad apta para este tipo de lugares. Un agravante es que no se hallaron los permisos para la investigación científica. Cabe destacar que los monos ardilla no hacían parte de la investigación, sino de una anterior, y quedaron al cuidado de la fundación”, detalló la CVC.

¿Qué va a pasar con los monos?

El futuro de los monitos es incierto, de acuerdo con la autoridad ambiental, estos ejemplares adquirieron la enfermedad infecciosa de la malaria o paludismo como sujetos experimentales de la supuesta vacuna. Por tanto, los primates son un riesgo biológico para los seres humanos.

De momento, la CVC pidió asesoría del Instituto Nacional de Salud para tener mayor conocimiento del qué hacer con los primates, pues se descartó la idea de que su futuro esté en un Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre.