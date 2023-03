Imputan a falso veterinario que ahorcó a un mascota en vez de aplicarle la eutanasia

Así las cosas, la familia denunció a Carlos Ferney Zabala Portela quien, además, no tenía un título profesional para ejercer la medicina veterinaria.

“Los elementos de prueba indican que el procedimiento practicado fue desproporcionado y no era el indicado. Adicionalmente, evidenciaron que el supuesto veterinario no ostentaba título profesional y no estaba certificado para realizar este tipo de intervenciones”, concluyó el ente acusador.

Por ese mismo delito de maltrato animal, la Fiscalía General de la Nación también imputó a otro hombre que habría agredido a su animal de compañía.

Tal como lo describió la autoridad judicial, el 15 de diciembre de 2019, en un conjunto residencial de Bogotá, Andrés Fernando Concha habría maltratado brutalmente a su perrita Sahory.