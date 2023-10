Mario Cruz, de Acemi, mencionó que este modelo elimina el concepto de aseguramiento y sus aspectos básicos. Con el cambio, las gestoras no serán como las EPS porque no aseguran y “sus funciones quedarán repartidas entre otras entidades y actores, haciendo que no haya responsables”.

“Se debería mantener integración de redes, coordinación y gestión por las EPS”, agregó por su lado Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas.

En una segunda mesa de concertación sobre objetivos generales, Cruz Verde dijo que es un gran acierto el reconocimiento de gestores farmacéuticos independientes, no obstante, se cuestionó quién le pagará a estos gestores, con quiénes contratan o si habrá un técnico farmacéutico en cada CAP.

Gestarsalud, por su lado, mencionó que las disposiciones transitorias se consideran “poco realistas e inadecuadas” toda vez que no hay precisión sobre el rol de la contratación ni las formas en las que las EPS van a operar en medio de la transición de los regímenes.

Por otro lado, el Colegio Colombiano de Medicina puntualizó que se necesita incluir a otros especialistas en el proceso de formación, el cual debe ser transversal al enfoque de género en materia laboral.