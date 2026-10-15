Otro golpe a Los Pachenca: desmantelan red que obligaba a indígenas Wayúu a traficar drogas; así operaban

Una red transnacional dedicada al tráfico de drogas y al servicio de Los Pachenca fue desmantelada por las autoridades en medio del operativo Nuevo Horizonte II. En el procedimiento realizado en diferentes municipios de La Guajira se detectó que dentro del modus operandi de la banda los presuntos criminales presionaban a indígenas para hacer parte de la banda.
La ofensiva contó con la participación de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Estas instituciones realizaron allanamientos en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en el departamento de La Guajira, así como en Palmitos, en el departamento de Sucre.
Este procedimiento concluyó con la captura de 13 presuntos integrantes de una red transnacional de tráfico de estupefacientes, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por presunto concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de drogas.