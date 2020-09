A menos de una semana de su inauguración, el Túnel de la Línea –ubicado entre Calarcá y Cajamarca– tendrá dos cierres programados. El primero, hoy entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. y, el segundo, el sábado entre la medianoche y las 6:00 a.m. El Instituto...