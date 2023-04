“Colombia es la piedra angular del continente”: los mensajes y desafíos que dejó la cumbre entre Biden y Petro

Ante Biden, el presidente colombiano precisó los pilares de su estrategia antinarcóticos, basada en cero glifosato y un visto bueno a que los campesinos sigan sembrado coca hasta tanto la sustitución muestre resultados. Muestra de ello es que, aun cuando en 2022 se dispararon en un 43 % las hectáreas sembradas con hoja de coca, el Gobierno no erradicó ni una sola hectárea en enero de 2023.

Mientras que Biden reconoció escuetamente que están “trabajando juntos para combatir el narcotráfico”, Petro –en una rueda de prensa al término del encuentro– dijo que le pidió “un poco más de ayuda” en la lucha contra los carteles: “Necesitamos más embarcaciones, lanchas o drones. Hay un avance importante, no digo que completo, pero que sí dificulta la economía ilícita”.

Inclusive, el Jefe de Estado instó a “estudiar más profundamente” la sustitución de consumos que se presenta en Estados Unidos. Se trata de una referencia indirecta al fentanilo, una droga que –en detrimento de la cocaína– va en ascenso en territorio norteamericano y responsable de la muerte de al menos 8 personas cada hora en ese país. Petro trató con nombre propio la problemática en la reunión que sostuvo con la congresista demócrata Nancy Pelosi.

“Queremos abrir la discusión sobre ese tema y cómo se articula la política internacional de drogas con el crecimiento de la violencia en Latinoamericana y Colombia. El camino de la paz pasa por entender estas circunstancias que vive la humanidad”, señaló.

Si bien el Presidente insistió en las nuevas dinámicas del mercado y el fracaso de la guerra contra las drogas –un asunto unido a su paz total y la política de seguridad–, para el profesor Rafael Piñeros, especialista en análisis de problemas políticos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado, es “poco probable” y difícil que haya cambios en esta materia.

“Para Estados Unidos no es prioritario cambiar el enfoque que ha utilizado en los últimos años. Hay recursos que ya están comprometidos para una destinación puntual: lucha contra las drogas, y no es tan sencillo cambiar esa destinación. Lo debe hacer el Congreso y eso pasa por una negociación que puede ser compleja. Además, siguen llegando narcóticos a Estados Unidos de manera creciente y eso genera presión sobre Biden para que haga más. Eso implica resultados específicos de reducción que no se están dando”.