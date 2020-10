La defensa

Esa es la misma solicitud realizada por la defensa, llevada a cabo por el abogado Jaime Granados, quien advirtió que desde el 2015 la Corte Constitucional tenía claro que no se podía equiparar la imputación con la formulación de cargos que ocurre en la indagatoria.

Y puso como ejemplo los procesos llevados contra el representante a la Cámara León Fredy Muñoz y contra alias “Jesús Santrich”, quienes resultaron aforados. Ambos sufrieron cambios de jurisdicción al pasar de la Fiscalía a la Corte y tuvieron que empezar de nuevo, porque no había manera de igualar las dos diligencias, aunque en ninguno de los dos casos el proceso llegó a la Corte con detenido.

No obstante, Jaimes expresó que “la investigación no parte de cero, las pruebas no se desestiman sino que por virtud del proceso penal se han convertido en elementos materiales probatorios que serán valorados legalmente de cara a una posible formulación de imputación. Mi petición del día de hoy no es ninguna antesala a etapas procesales por venir, no habrá impunidad, habrá justicia y habrá derecho”.