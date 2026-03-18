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Segunda línea del Metro de Bogotá será subterránea con un recorrido de 20 minutos

Esta importante línea conectará cuatro localidades mediante 11 estaciones y beneficiará a 2,5 millones de personas. Así avanza el proceso y conozca los detalles de su licitación.

  • La Línea 2 del Metro de Bogotá será subterránea y beneficiará a millones de habitantes. FOTO: Alcaldía de Bogotá
    La Línea 2 del Metro de Bogotá será subterránea y beneficiará a millones de habitantes. FOTO: Alcaldía de Bogotá
El Colombiano
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hace 1 hora
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La capital colombiana avanza en la construcción del Metro de Bogotá, un megaproyecto que favorecerá a millones de habitantes y turistas que se movilizan diariamente por la ciudad.

Y es que la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá dieron a conocer los detalles de la Línea 2, que será en gran parte subterránea y conectará cuatro localidades del noroccidente y centro de la ciudad: Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

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Se estima que alrededor de 2,5 millones de personas se beneficiarán de esta línea, al reducir significativamente sus tiempos de espera y desplazamiento.

¿Qué trae la Línea 2 del Metro de Bogotá?

Esta megaobra tendrá una longitud aproximada de 15,5 kilómetros y contará con 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas. El recorrido completo entre la estación 1 y la 11 se realizará en cerca de 20 minutos.

Además, el proyecto se integrará con el Sistema Integrado de Transporte Público y con cinco troncales de TransMilenio, así como con la Línea 1 del metro, mediante la conexión entre la estación 16 de esta y la estación 1 de la Línea 2. Esta integración permitirá reducir los tiempos de viaje hasta en un 42%.

Entérese: Declaran desierta la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá: ¿Está en riesgo la continuidad del proyecto?

Solo en el primer año de operación de la Línea 2 habrá una reducción de 87 mil toneladas de CO₂, lo que representa un gran impacto positivo para el medio ambiente. Esto vendrá acompañado de 25 trenes, que tendrán una capacidad de al menos 1.800 pasajeros. Los usuarios podrán esperar entre 2 y 10 minutos la llegada de su tren.

Las estaciones de la Línea 2 del Metro de Bogotá estarán distribuidas de la siguiente manera:

Estación 1 – Calle 72: Calle 72 con Av. Caracas (la única elevada)

E.2 – NQS: Calle 72 con Av. NQS

E.3 – Cr.68: Calle 72 con Av. Carrera 68

E.4 – Av. Boyacá: Calle 72 con Av. Boyacá

E.5 – Cali: Calle 72 con carrera 80

E.6 – Cl. 80: Av. Ciudad de Cali con calle 80

E.7 – Cr. 91: Av. Ciudad de Cali con calle 90

E.8 – Humedal: Av. Ciudad de Cali con carrera 93

E.9 – ALO Sur: ALO con calle 129 D

E.10 – ALO Norte: ALO con calle 139

E.11 – Fontanar: Av. Calle 145 con carrera 141 B

Se estima que la inauguración de la línea 2 del Metro de Bogotá será en 2035, mientras avanza el proceso de licitación correspondiente.

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