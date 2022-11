Pero Liberland es un país que no existe . Su fundador es el ciudadano de república checa, Vít Jedlička , quien en abril de 2015 aprovechó un terreno baldío de 7 kilómetros cuadrados ubicado entre Croacia y Serbia, en Europa, para proclamar una nación que carece de respaldo global, que no tiene de casas, edificios estatales o tiendas. Es, más bien, un conjunto de hectáreas con árboles y el cauce del Danubio en el medio.

¿De dónde sale el convenio de la Alcaldía de Manizales con Liberland?

“La Secretaría tiene abierto un programa que se llama Inglés para el empleo. Ellos buscan una cita en la Alcaldía, que atiendo yo como secretario de TIC, donde vienen de una ONG internacional que ofrece cursos de formación gratuitos. Ellos dicen que representan fondos internacionales de Liberland, a través de una plataforma virtual. En ese momento me entero de qué es Liberland.

A partir de ahí gestionamos el acercamiento, en ningún momento estableciendo relaciones internacionales, ni diplomáticas, ni con un país. Simplemente en el marco de una cooperación con una ONG. Lo que hace el alcalde es hacer un anuncio de ofrecimiento de los 5.000 cupos que hay para inglés”.

¿En qué momento ustedes como Alcaldía se dan cuenta de que detrás de Liberland hay un “país”?

“A partir de todo el tema mediático. Cuando analizamos el tema identificamos que era una organización con sede en Estados Unidos. Se ha mal entendido que es como si Manizales estuviera haciendo relaciones con un país que evidentemente no existe, por el contrario, lo que ha pasado es que Manizales está ofreciendo unos cursos con una organización internacional”.

¿Entonces en el Facebook Live el alcalde por qué presenta al delegado de Liberland como el representante de una “ciudad-estado”?

“Digamos que hay algunos términos que en el momento el alcalde plantea para decir qué es Liberland, pues Liberland es una microregión. Pero el tema de Liberland, su institucionalidad y su defensa... Todo eso lo deben avalar las cancillerías”.

¿Qué dicen los representantes de Liberland sobre todo este tema? ¿Se va a mantener firme el convenio?

“Es importante advertir que no firmamos convenio para el tema de los cursos de inglés. No hay ni contrato ni recurso público involucrado. No se está haciendo un contrato con una entidad que no goza de legalidad en Colombia. Lo que hacemos es que una ONG nos está ofreciendo unos cursos de inglés”.

¿Entonces lo que se firmó en el Facebook Live qué era? Porque efectivamente hubo una firma de un documento...

“Lo que se hace es una protocolización de la relación que puede empezar a partir de los cursos, pero no hay un documento que vincule a la Alcaldía con el tema. Es un asunto más protocolario que de validez jurídica”.