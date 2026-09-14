Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Sí se lo quitaron? Influencer petrista Levy Rincón dice que UNP le regresó esquema de seguridad

Luego de haber afirmado que le habían quitado el esquema, el youtuber publicó en las últimas horas que al parecer hubo un cambio en la decisión de la entidad.

  • Levy Rincón, activista digital del petrismo, afirmó en un mismo fin de semana que el esquema de seguridad de la UNP se lo habían quitado y que luego se lo habían devuelto. Foto: Redes sociales
    Levy Rincón, activista digital del petrismo, afirmó en un mismo fin de semana que el esquema de seguridad de la UNP se lo habían quitado y que luego se lo habían devuelto. Foto: Redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

En medio de las decisiones que se han tomado respecto a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la administración de Abelardo de la Espriella, una de ellas tiene que ver con la designación de los esquema de seguridad. El activista del petrismo, Levy Rincón, fue el último afectado por estas decisiones.

El youtuber afirmó el sábado, 12 de septiembre, que había sido notificado por la UNP de que su esquema de seguridad le había sido retirado, esto al parecer por un estudio de riesgo ordenado por el nuevo gobierno.

“La UNP acaba de notificarme que me suspenden el esquema de seguridad que cuenta con dos escoltas y una camioneta convencional. Me hicieron un estudio de riesgo express por orden del criminal Didier Blanco, quien es ahora el director de la Unidad Nacional de Protección”, publicó en su cuenta de X.

Sin embargo, en la noche del domingo, 13 de septiembre, el activista notificó a través de sus plataformas digitales que la decisión había cambiado. “Buenas noches, desde la UNP acaban de enviarme un correo ratificando mi esquema de seguridad debido al estudio de riesgo que se me realizó en el mes de Julio”, escribió Rincón.

Levy Rincón Herrán fue uno de los activistas digitales del gobierno de Gustavo Petro más activos en favor del expresidente. El creador de contenido contó con vitrina propia en la anterior administración accediendo a contratos firmados con el Sistema de Medios Públicos (RTVC) para amplificar el alcance de su programa en YouTube Notiparaco y dirigir Al Fondo a la Izquierda, el cual fue catalogado en su momento como un espacio de opinión política transmitido en medios públicos.

¿Quién debe tener un esquema de seguridad en Colombia?

De acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, hay varios grupos poblacionales que tienen derecho a solicitar un esquema de seguridad. Entre esos están los líderes sociales, comunitarios, gremiales, campesinos y dirigentes étnicos o sindicales.

Lea también: UNP retira esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral

Por otro lado, la ley indica que los dirigentes de grupos y partidos políticos, especialmente los que hacen parte de colectividades declaradas en oposición, también hacen parte de quienes pueden solicitar esquema de la UNP.

En el grupo poblacional que atiende esta entidad también están altos funcionarios del Estado como ministros, directores de departamentos administrativos, congresistas, gobernadores y alcaldes. Los expresidentes y exvicepresidentes, servidores de la rama judicial y el personal de la fuerza pública también los acoge este decreto.

Excombatientes que hicieron tránsito a la vida civil legal, víctimas de violaciones de derechos humanos, testigos claves de procesos penales y periodistas también deben ser protegidos por la UNP.

Siga leyendo: Exclusivo | Fiscalía supo que grupo de escoltas de Miguel Uribe podían ser cómplices 46 días después del atentado

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó finalmente con el esquema de seguridad de Levy Rincón?
La UNP ratificó el esquema de seguridad de Levy Rincón el domingo 13 de septiembre, después de que inicialmente le notificara su suspensión. La entidad tomó la decisión con base en el estudio de riesgo realizado al activista en julio.
¿Qué medidas de seguridad tenía Levy Rincón antes de la decisión de la UNP?
El esquema de seguridad de Levy Rincón estaba compuesto por dos escoltas y una camioneta convencional, según informó el propio activista al comunicar inicialmente la suspensión de las medidas.
¿Quiénes pueden solicitar un esquema de seguridad de la UNP en Colombia?
Pueden solicitar protección líderes sociales, comunitarios, gremiales, campesinos, étnicos y sindicales, además de dirigentes políticos, periodistas, víctimas, testigos clave, excombatientes y determinados funcionarios públicos, según el Decreto 1066 de 2015.

Temas recomendados

Redes sociales
Unidad Nacional de Protección
Influencer
youtubers
Unidad Nacional de Protección (UNP)
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos