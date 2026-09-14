¿Sí se lo quitaron? Influencer petrista Levy Rincón dice que UNP le regresó esquema de seguridad

En medio de las decisiones que se han tomado respecto a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la administración de Abelardo de la Espriella, una de ellas tiene que ver con la designación de los esquema de seguridad. El activista del petrismo, Levy Rincón, fue el último afectado por estas decisiones.
El youtuber afirmó el sábado, 12 de septiembre, que había sido notificado por la UNP de que su esquema de seguridad le había sido retirado, esto al parecer por un estudio de riesgo ordenado por el nuevo gobierno.
“La UNP acaba de notificarme que me suspenden el esquema de seguridad que cuenta con dos escoltas y una camioneta convencional. Me hicieron un estudio de riesgo express por orden del criminal Didier Blanco, quien es ahora el director de la Unidad Nacional de Protección”, publicó en su cuenta de X.