El tercer delito que la Fiscalía le imputó a Laura Sarabia: ¿qué es el peculado por uso?

El panorama judicial para la excanciller Laura Sarabia sigue enredado. En medio de la imputación de cargos que le hace la Fiscalía General de la Nación por el caso que involucró a su exniñera, Marelbys Meza, se conoció que los cargos en su contra no serán dos, sino tres. Quien ocupara varios cargos en el Gobierno Petro enfranta un proceso por, supuestamente, haber ordenado practicarle una prueba de polígrafo a la empleada doméstica. En ese sentido, además de los delitos de constreñimiento ilegal y abuso de función pública, el ente acusador también le imputó el de peculado por uso. Este último consiste en los casos en que un servidor público usa —o permite que otros usen— de manera indebida bienes del Estado o de particulares que están bajo su administración. Le puede interesqar: “Se comunicó con el coronel Feria y le ordenó practicar la prueba de polígrafo a Marelbys”: Fiscalía imputó a Laura Sarabia. Al respecto, la Fiscalía advirtió en la audiencia de imputación de cargos que Sarabia habría hecho que se utilizaran bienes y equipos del Estado para realizar el procedimiento, pese a que esos recursos tenían unas funciones específicas y no podían ser utilizados para atender asuntos particulares.

Según las investigaciones periodísticas, la exfuncionaria habría practicado la prueba de polígrafo luego de que se perdieran de su casa una maleta con una suma de dinero cercana a los 7.000 dólares. Los tres delitos fueron imputados a título de dolo, es decir, el ente investigador sostiene que Laura Sarabia sabía lo que estaba haciendo y que actuó voluntariamente. En el caso del abuso de función pública y el constreñimiento ilegal agravado, fue señalada como autora. En el de peculado por uso, la señaló como determinadora, o sea, como la persona que habría dado lugar a que otros utilizaran los bienes públicos.

Durante la audiencia, un abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República (actual Gobierno De la Espriella) aseguró que esa entidad se considera víctima de los hechos al considerar que el polígrafo se llevó a cabo en los sótanos ubicados frente a la Casa de Nariño. Laura Sarabia ocupó varios cargos en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, de quien fue cercana y su mano derecha. Entre agosto de 2022 y junio de 2023 fue jefa del Despacho Presidencial, de donde salió por el escándalo con Meza; posteriormente, volvió como directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) entre septiembre de 2023 y febrero de 2024; de ahí pasó a ser directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en donde estuvo entre febrero de 2024 y enero de 2025. Del Dapre dio el salto al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser canciller, cargo que ocupó entre enero y julio de 2025 y en donde la recibió la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos después de que el exmandatario Petro devolviera un avión con deportados. Finalmente, fue la embajadora de Colombia en el Reino Unido entre octubre de 2025 y agosto de 2026, siendo el último cargo que tuvo con el anterior Gobierno.

Durante la audiencia, el fiscal del caso advirtió que Sarabia “sabía que sus atribuciones legales no incluían la potestad de activar aparatos de inteligencia del Estado ni ordenar la práctica de pruebas de uso específico”. “Cuando le pidió a Marelbys Meza que se sometiera al polígrafo, sabía que ella era su subordinada laboral, conocía el desequilibrio de poder y sabía que Meza no tenía posibilidades reales de negarse a la práctica de la prueba. También sabía que los equipos técnicos de la Policía tenían finalidades específicas y que estaba determinando su uso indebido para satisfacer intereses privados”, añadió el funcionario judicial. Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué delitos acusan a Laura Sarabia por el caso de Marelbys Meza? La Fiscalía acusó a Laura Sarabia de constreñimiento ilegal agravado, abuso de función pública y peculado por uso. Según el ente investigador, habría ordenado el uso de equipos estatales para practicar un polígrafo a Marelbys Meza por un asunto particular. ¿Qué es el peculado por uso y por qué se lo imputaron a Laura Sarabia? El peculado por uso ocurre cuando un servidor público utiliza o permite utilizar indebidamente bienes bajo su administración. La Fiscalía sostiene que Sarabia habría determinado el uso de equipos estatales para realizar el polígrafo a Marelbys Meza. ¿Qué pasa después de que la Fiscalía imputa cargos a Laura Sarabia? La imputación comunica formalmente los delitos que la Fiscalía atribuye a Sarabia y permite que avance el proceso penal. La investigación y las decisiones judiciales posteriores determinarán si existen elementos para llevar el caso a etapas posteriores; la imputación no equivale a una condena. ¿Qué consecuencias podría enfrentar Laura Sarabia por el caso del polígrafo a Marelbys Meza? Las consecuencias dependerán del desarrollo del proceso penal y de las decisiones de los jueces. Sarabia enfrenta tres imputaciones, pero su responsabilidad penal deberá establecerse mediante el proceso judicial y no queda determinada únicamente por los cargos formulados por la Fiscalía.