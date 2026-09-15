“No he recibido nada”: Marelbys Meza asegura que no ha sido indemnizada por Laura Sarabia

Luego de la audiencia de imputación de cargos contra Laura Sarabia, por el caso del polígrafo, su exniñera Marelbys Meza dice que no ha recibido una indemnización de Laura Sarabia por los hechos ocurridos en enero de 2023, como se ha afirmado en versiones relacionadas con el caso.

Sarabia fue imputada por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

En entrevista con La FM, Meza fue enfática al negar cualquier pago: “No he recibido nada”, dijo, y aseguró que tampoco ha obtenido una reparación económica por lo sucedido.

Meza reiteró además que mantiene su versión sobre el episodio que se desencadenó tras la supuesta pérdida de dinero de una maleta y volvió a señalar que fue víctima de “abuso de poder”.

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