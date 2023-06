“Lucharé profundamente por defender mi reputación”: Laura Sarabia se despide del presidente Petro con emotiva carta

Sin embargo, Petro no dudo en defenderla en medio de sus declaraciones y dijo que “las puertas del palacio están abiertas para cualquier investigación, no tenemos ningún susto. Sé lo que ha pasado con quien me acompañaba en estos eventos. No han parado a pensar en una joven mujer recién parida, de su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra”.

Igualmente, se refirió a la exniñera: “No tenemos nada contra Marelbys. Siempre me ha abrazado con cariño, casi maternal. Ella no tiene nada que temer de mi gobierno. Es nuestra amiga”.