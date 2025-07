Laura Sarabia podría quedarse en el Gobierno: tiene una reunión clave hoy con el presidente Petro

Sin embargo, existe la posibilidad de que no sea un adiós definitivo. EL COLOMBIANO conoció en primicia que la renuncia de la canciller no fue irrevocable y que, tras una conversación hoy domingo cuando ella aterrice al país, la decisión podría echarse para atrás, ya sea que siga siendo canciller o que ocupe algún cargo diplomático. Así se lo dijo a este diario una fuente de alto nivel en Presidencia, pero también fuentes del entorno de la canciller confirmaron la información.

Desde Praga (República Checa), donde lideró la apertura de la embajada de Colombia en esa ciudad, la politóloga escribió una carta de una página en la que expresa que “en los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”. Y agrega: “No se trata de diferencias menores ni de quién tenga la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”. El documento también dice que “hay momentos en los que decir adiós también es una forma de cuidar”.

“Ellos se estiman y respetan mucho. La diferencia es técnica, no política”, dice un funcionario de la Cancillería que trabajó en la Presidencia con Sarabia. Sin embargo, lo técnico es político y el jefe de Estado tendrá que sopesar si abandona, por ahora, la idea de insistir en no extender el contrato con TGAS y no dejar ir a su otrora mano derecha o igual asumir los riesgos jurídicos, políticos y personales de la decisión. No se trata solo de la salida de una funcionaria eficiente que “tiene una inteligencia que capta con rapidez”, como dijo Petro, pues es bien sabido que mandatario no termina bien con la mayoría de sus colaboradores.

Lo de Sarabia trascendió la esfera de poder política hasta el plano personal. Petro no ha tenido colaboradores igual de leales y con el mismo nivel de poder o escándalos. Su mano derecha histórica fue Augusto Rodríguez, director de la UNP y también exguerrillero del M-19, pero su mayor habilidad era asesorarlo para los debates parlamentarios y más recientemente estar al frente de su seguridad, que no es poco. Pero la joven politóloga, y menor medida Armando Benedetti hasta hace poco, se hicieron indispensables para el presidente.

Resulta curioso, sin embargo, que tanto en la despedida a la funcionaria este jueves como en una entrevista a un medio internacional hace algunos meses, Petro asocia a ella la codicia.

“Hay que poner el corazón en los mas pobres, en lo justo, nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es la enemiga de la revolución y de la vida”, dijo hace algunos días en X.

En su momento, se acusó al hermano de Sarabia, Andrés, de ser un avezado lobista que llevó a amigos a empresarios para relacionarlos con directivos de entidades públicas. Aunque no ha habido pruebas incontrovertibles de corrupción, todo ese escándalo le costó a Sarabia el distanciamiento con su hermano al punto de tener que hablarse a través de sus abogados; aunque recientemente, según conoció este diario, la relación mejoró un poco.

Lea además: Gobierno Petro mantiene “canales diplomáticos” frente a detención ilegal de opositor Guanipa en Venezuela, pero no ha sido así con otros países

Y a finales de febrero de este año, un par de semanas después del recordado primer Consejo de Ministros televisado, el jefe de Estado le dijo a El País de España que “(Sarabia) es una buena organizadora y una mujer joven. Cuando se es joven hay que madurar y hay que saber por cuál mal camino no se madura. Ahora, en la Cancillería, tiene que saber cuál es la voz de Colombia en el mundo”. Eso último, precisamente, es uno de los puntos que preocupa en el país.