Laura Sarabia se quedó sin preacuerdo con Fiscalía tras no aceptar cargos por caso Marelbys: irá a imputación

Tras conversaciones bajo estricta reserva con delegados del ente acusador en los días previos a una diligencia judicial en su contra, Laura Sarabia decidió rechazar las alternativas presentadas por la justicia, por lo que, al parecer, el margen de negociación se agotó en el caso de Marelbys Meza. Y es que este sábado 12 de septiembre se confirmó que la exfuncionaria no habría llevado a feliz término un eventual trato con la Fiscalía General de la Nación, por lo que el organismo mantendrá firme la audiencia de imputación fijada para el próximo lunes 14 de septiembre a las 9:00 a. m. Además, le imputarían un tercer delito. Le puede interesar: De la Espriella no cobrará su sueldo como presidente: anunció que cada mes lo donará a causas sociales tras dar el primero en Quindío Esto se da luego de que el ente investigador intentara llegar a un preacuerdo con la exfuncionaria del Gobierno Petro, por lo que tendría que aceptar todos los cargos para poder obtener una reducción en la pena por los señalamientos en el caso de su exempleada.

Las cartas que descartó la defensa

Durante los acercamientos previos, según reveló Semana, el ente acusador evaluó dos fórmulas jurídicas para la exdiplomática, quien durante su paso por el gobierno de Gustavo Petro se vio envuelta en varios problemas, entre ellos las presuntas chuzadas contra Marelbys Meza. La primera opción consistía en un acuerdo con aceptación de responsabilidad penal, salida que le habría permitido acceder a una rebaja de hasta la mitad de una eventual condena según las normas del proceso penal colombiano. Sin embargo, la exjefa de gabinete no aceptó la propuesta de aceptar cargos.

La segunda alternativa contemplada fue un principio de oportunidad. Esta figura requería colaboración con la justicia e información verificable sobre la cadena de decisiones que rodeó el traslado de Marelbys Meza a la Casa de Nariño y la intervención de miembros de la Policía Nacional. Con ello, el organismo buscaba establecer la eventual participación de más personas en la persecución contra la exniñera y en la prueba de polígrafo practicada sin ajustarse a la legalidad. Al no concretarse ningún pacto, Sarabia quedará vinculada formalmente al expediente. Lea más: “Me jodieron la vida”: el drama de Fabiola Perea, la otra exempleada de Laura Sarabia implicada en caso de ‘chuzadas’

El origen de la diligencia judicial contra Sarabia

Los hechos investigados se remontan a la época en que Sarabia se desempeñaba como mano derecha del expresidente Gustavo Petro, es decir, en el cargo de jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) o jefa de gabinete. El caso inició tras la denuncia planteada a principios de junio de 2023 por Meza, quien relató haber sido llevada a dependencias policiales en un edificio contiguo a la residencia presidencial y sometida al polígrafo tras la desaparición de una suma de dinero en la vivienda de la exfuncionaria. En la diligencia del lunes, a Sarabia se le imputarán los presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Dichas conductas reemplazaron una calificación inicial que incluyó empleo ilegal de la fuerza pública y peculado por uso. Sin embargo, al final sí tendrán en cuenta el delito de peculado, que sería el tercero, por lo que su inclusión cambia el alcance de la imputación que se había venido manejando. De igual forma, el expediente abarca las interceptaciones ilegales que afectaron a Meza. Amplíe la noticia: A Laura Sarabia no le funcionó plan de justicia restaurativa para evitar imputación de Fiscalía, ¿de qué se trató? Según lo revelado por Semana, la representación de las víctimas ya había solicitado a la Fiscalía que incorporara este delito al proceso. El abogado de las afectadas, Wilson Pulido, sostuvo que el peculado es uno de los delitos de mayor gravedad que se desprenden de los hechos investigados. De esta manera, el ente acusador llevará a la audiencia una acusación que incluye tres delitos, por lo que en este espacio se podrán determinar cuáles son los hechos concretos que le atribuyen a Sarabia y bajo qué modalidad se plantea el peculado.

Los señalamientos del expediente

El documento del ente acusador indicó, según lo expuesto por el medio citado, que la exdirectora del Dapre y del DPS habría utilizado su posición directiva para instigar al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago a autorizar el uso de recursos estatales contra Meza. Aunque en el contexto general del caso figuró la muerte del coronel Óscar Dávila, la imputación contra Sarabia se centra en las actuaciones contra Meza, el uso de recursos públicos y la prueba de polígrafo. Asimismo, se sostiene que subalternos del oficial emplearon bienes del Estado para cumplir la instrucción. La validez de estas afirmaciones se debatirá en las siguientes etapas del proceso, donde Sarabia ha dicho ser inocente. También le puede interesar: Viviane Morales revela el verdadero motivo de su renuncia al MinEducación: la “sanación milagrosa” de su hija tras cadenas de oración Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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