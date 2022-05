A solo cuatro días de las elecciones presidenciales de Colombia hay hechos y declaraciones de los candidatos que, simplemente, no se pueden olvidar. Desde el que, al parecer, no conocía un departamento hasta el que salió alcoholizado a dar un discurso en plaza pública.

Ante los señalamientos, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, le contestó: ”Doctor Federico Gutiérrez, de manera respetuosa le exijo como Comandante del Ejército, que NO involucre el trabajo que desarrolla la Fuerza Pública , y en particular el Glorioso Ejército de los colombianos, en sus contiendas políticas”.

“Invitarlos a que me acompañen en la próxima elección , 29 de mayo, entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández, no los voy a defraudar”, dijo el exalcalde de Bucaramanga, a quien le llovieron críticas por su aparente desconocimiento de la geografía del país que busca gobernar.

Sergio Fajardo

-“Yo no inspiro nada”

Aunque lo sacaron de contexto, el candidato de la Coalición Centro Esperanza fue blanco de burlas por haber señalado en debate que él no inspiraba nada. La afirmación la hizo tras “confesar” que nunca había estado amenazado.

“Siempre he jugado de manera transparente, a eso precisamente es a lo que estoy convocando a todas las personas, yo no inspiro nada. Soy una gran amenaza para Colombia porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia, no hago pacto con los corruptos”, aseguró.