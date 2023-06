Sin embargo, no demoraron en llegar las críticas, un solo testimonio, de una fuente anónima, no era suficiente para ratificar que el presidente había cometido una irregularidad mayor.

Temprano en la mañana del miércoles pasado, cuando Petro volaba a Europa, el periodista Daniel Coronell reveló que el jueves 8 de junio el coronel Óscar Dávila —quien estuvo encargado de la seguridad del Presidente desde el piso 13 de la Dian, en Bogotá— terminó bajo la tutela de un abogado que lo defendiera de la avalancha que se le venía por aparecer en las carpetas de presuntos responsables de las chuzadas de Sarabia.

Se trata del abogado Miguel Ángel del Río, de las entrañas de Petro, que estuvo detrás de la “Ñeñepolítica” y quien ha sido un claro defensor del Pacto Histórico. Del Río le pidió entre 300 y 500 millones por defenderlo. Una tarifa bastante onerosa, puede que justificada en que el caso no pintaba nada fácil. Como Dávila no tenía ese dineral, cuadró con el abogado una rebaja bastante amplia: cerraron el trato por $50 millones, plata que el coronel pagó al día siguiente en efectivo.

El abogado Del Río reconoció el pago y dijo que había devuelto el dinero a la esposa de Dávila. El pago, realizado horas antes de la muerte —¿suicidio?, ¿homicidio?—, desnudó los argumentos que el mismo abogado hizo ese viernes en la noche, cuando aseguró que el coronel se había suicidado por presiones de la Fiscalía. ¿Cómo decantarse tan rápido con la hipótesis del suicidio si ese hombre, el mismo día, le había pagado 50 millones de pesos para que lo defendiera?

Hasta el momento queda claro que el coronel Óscar Dávila quería colaborar con la Fiscalía, como se lo hizo saber al fiscal Francisco Barbosa por medio de una carta, también quería defenderse para no caer en la cárcel y, además, sabía muy bien que tenía información privilegiada y por eso le dijo a la periodista Sylvia Charry, de Cambio: “Yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir, porque no. Eso sí me da pena contigo porque, hum, mejor dicho, me acaban”.

Ya cuando el presidente Petro descansaba en Alemania la Revista Semana anunció que tenía una nueva exclusiva en el caso de las chuzadas de Laura Sarabia y la maleta con dinero. La expectativa fue grande en redes sociales porque quince días atrás Semana reveló los explosivos audios del embajador Armando Benedetti, quien desencajado amenazó a la entonces jefe de gabinete del Gobierno con revelar lo que sabía, que a la campaña habían entrado 15.000 millones de pesos y que no tenía problema con irse para la cárcel.