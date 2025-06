Precio del petróleo se desploma tras ataque de Irán en Catar, pero Ormuz sigue abierto

A pesar de la escalada militar, el mercado reaccionó con alivio moderado al no detectarse afectaciones directas al tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz , arteria clave del comercio mundial de energía.

Los futuros del Brent, referencia global, bajaron US$5,33 (7,28%) para ubicarse en US$68,51 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayó US$2,8 (3,8%), hasta los US$71,06.

En las operaciones más tardías, el WTI llegó a cotizarse a US$69,01, su nivel más bajo desde que comenzaron los bombardeos israelíes contra Irán, el pasado 13 de junio.

El mercado había estado nervioso por la posibilidad de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz —por donde pasa cerca del 20% del suministro global de crudo— pero hasta el momento, Teherán ha evitado cortar el tránsito marítimo de petróleo y gas, lo que ayudó a contener una escalada mayor en los precios.

“Por ahora, los flujos de petróleo no son el objetivo principal y es probable que no se vean afectados”, aseguró John Kilduff, socio de la consultora Again Capital a Reuters.

Agregó: “La estrategia iraní parece enfocarse más en responder militarmente a bases estadounidenses o en atacar objetivos civiles israelíes”.