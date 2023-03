Según la funcionaria, por invitación del abogado Miguel Ángel del Río (quien sonó para llegar al Congreso por el Pacto Histórico), se reunió con Nicolás Petro y otros políticos en su apartamento en Bogotá. López indicó que no conocía al hijo del Mandatario y que no se acuerda de la fecha del encuentro, pero reconoció que fue antes de ser ministra y que únicamente se habló “de la necesidad de darle oportunidades a la Costa”.

Según admitió Prada, sí se reunió “un par de veces” con el diputado tanto en campaña como después del 7 de agosto. Sin embargo, no detalló la fecha de los encuentros y enfatizó que nunca se habló de puestos: “Jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre a una persona. Jamás hemos hablado de cupos de nada. Habría que ver en el marco de esa conversación qué quiso decir. No sé a qué se refiere”. En todo caso, Prada descartó, por ahora, su renuncia: “Cuando el Gobierno lo decida, me haré a un costado”.

“En el empalme le conté al presidente Petro y él me dijo que si pedían algo no se los diera. Nunca más vi a Nicolas Petro, ni me buscó para nada”. La ministra insistió en que durante la reunión no hubo ninguna solicitud de puestos, “porque además no era todavía ministra”.

El nombre de la ministra López salió a relucir en el escándalo luego de que el abogado del Río admitió que coordinó una reunión política con Nicolás Petro y la titular de la cartera de Agricultura. Sin embargo, contrario a lo que aseguró la ministra (quien se posesionó el 7 de agosto) el abogado dijo que la reunión se realizó después de la campaña, concretamente a mediados de octubre, cuando ya López sumaba más de dos meses en el cargo.

3. “No se otorga contrato o cargo por presión”

La ministra de Minas, Irene Vélez, fue otra de las que admitió encuentros con el hijo del jefe de Estado. Inclusive, fue más allá y reconoció que durante las reuniones estuvo su padre, Hildebrando Vélez. Ambos nombres salieron salpicados en los chats entre Petro y su exesposa: “El señor (Vélez) fue al apartamento”, dijo Vásquez, quien acusó a la ministra de movilizarse en Barranquilla con vehículos facilitados por Petro.