Iván Cepeda, uno de los senadores del Pacto Histórico, descartó de tajo unirse con el exgobernador Pérez. Cepeda señaló que en el Pacto Histórico no debían entrar políticos del uribismo o que hubieran tenido “complacencia con acciones del narcoparamilitarismo”.

El expresidente Gaviria se negó a esta posibilidad y el episodio dejó expuesta la molestia que hay dentro del Pacto Histórico por la inclusión de figuras políticas que no han sido afines al grueso de los partidos que están en esa coalición.

Alianzas polémicas

Los acercamientos con el exgobernador Pérez, sin embargo, no son los únicos vínculos políticos que han despertado inquietud dentro del Pacto Histórico.

“En el caso de (Alfredo) Saade y de Luis Pérez tienen que discutirse sus afinidades con el proyecto que el Pacto Histórico representa”, aseguró Gabriel Becerra, representante legal del partido Unión Patriótica. Y dijo que las dudas que hay dentro de la coalición respecto a Saade tienen que ver con sus posturas frente a los derechos de las mujeres.

Saade ha señalado que está a favor de una política de “aborto cero” y en 2020 pidió que hubiera un “referendo” contra la despenalización de esta práctica.

Cuando este diario le preguntó a Saade si consideraba que hay sectores dentro del Pacto Histórico que no están de acuerdo con su llegada a la coalición, él respondió afirmativamente. “Algunas mujeres feministas hicieron una carta en la cual rechazan mi llegada. Y hay otros (sectores) que no lo han hecho público”, aseguró Saade. “Pero eso no importa. Lo importante es edificar sobre las diferencias”, agregó.

En referencia a su reciente afirmación sobre incluir a la senadora uribista María Fernanda Cabal en el Pacto Histórico, sostuvo: “Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ingresar al Pacto. Así como yo ingresé al Pacto con mis diferencias en algunos temas, María Fernanda Cabal también sería bienvenida. Ojalá Álvaro Uribe Vélez llamara mañana y dijera que quiere ser parte del Pacto para que vea cómo inmediatamente se le dice que sí”, puntualizó Saade.