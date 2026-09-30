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Ladrón robó un celular en Cali y descubrió presunto abuso contra una niña de 9 años: su madre sería la agresora

La pista apareció de una manera inesperada, cuando el ladrón revisó el teléfono que acababa de hurtar.

  • La investigación en Cali comenzó después de que un ladrón encontrara en un celular robado material que puso en conocimiento de las autoridades. Imagen de referencia. FOTO: Magnific.
    La investigación en Cali comenzó después de que un ladrón encontrara en un celular robado material que puso en conocimiento de las autoridades. Imagen de referencia. FOTO: Magnific.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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Un teléfono robado terminó convirtiéndose en una pista clave para las autoridades de Cali. Al revisar el dispositivo, el ladrón encontró una serie de videos que involucrarían a su propietaria y a una niña de 9 años, material que posteriormente fue difundido en redes sociales y permitió iniciar una investigación.

El delincuente logró desbloquear el teléfono después de hurtarlo y encontró en la galería varios videos en los que aparecía la propietaria del equipo junto a una menor de edad.

Tras encontrar las grabaciones, el ladrón decidió compartir el material en redes sociales para alertar sobre lo que había descubierto. A partir de esa publicación, las autoridades tuvieron acceso a los elementos que posteriormente fueron incorporados a la investigación.

Lea más: ¿Le robaron la moto o el carro en Bello? Policía recuperó 126 vehículos hurtados

Con el material encontrado, la Fiscalía inició las diligencias para establecer quién aparecía en las grabaciones y localizar a la propietaria del dispositivo. Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta una vivienda ubicada en el barrio Eduardo Santos, en Cali.

En ese lugar fue localizada y capturada la mujer señalada como propietaria del teléfono. Las autoridades continuaron con la investigación para establecer las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos registrados en las grabaciones.

Durante la revisión del caso, dos hijos mayores de la mujer identificaron a la niña que aparecía en los videos como su hermana menor. Además, según lo expuesto ante las autoridades, ambos manifestaron que presuntamente también habrían sufrido episodios de maltrato por parte de su madre.

Luego, la Fiscalía presentó ante un juez los elementos recopilados durante la investigación. Según lo expuesto durante la audiencia, la mujer enfrenta un proceso por acceso carnal violento contra una menor de 14 años, relacionado con el contenido encontrado en el celular.

La investigación también busca determinar si las grabaciones habrían sido compartidas con otras personas o si fueron utilizadas con fines económicos. Esta parte del caso continúa bajo revisión de las autoridades.

Por ahora, la mujer permanece vinculada al proceso mientras avanzan las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer lo ocurrido.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con la niña de 9 años en Cali?
Las autoridades investigan un presunto caso de abuso sexual contra una niña de 9 años, luego de que un teléfono robado permitiera descubrir videos relacionados con los hechos y poner el material en conocimiento de la Fiscalía.
¿Cómo descubrieron el presunto abuso sexual en Cali?
El caso salió a la luz después de que un ladrón desbloqueara un celular robado y encontrara videos en los que aparecían la propietaria del dispositivo y una menor. Posteriormente, compartió el material en redes sociales y las autoridades iniciaron la investigación.
¿Qué delito le imputan a la mujer investigada en Cali?
Según lo expuesto por la Fiscalía durante una audiencia, la mujer enfrenta un proceso por acceso carnal violento contra una menor de 14 años, relacionado con el contenido encontrado en el teléfono.

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