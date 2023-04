“Principio de oportunidad parece una amnistía simulada”: procuradora pide claridad en proyecto de sometimiento

“Hay que garantizar que la no impunidad tiene que estar como regla general en todos estos procesos. Si se van a imponer sanciones en este tipo de acuerdos, es importante que sea con la mayor reparación integral posible. De no hacerlo, corremos el riesgo de que la Corte Penal Internacional desarchive la situación penal de Colombia”, dijo la procuradora.

Cabello reconoció que en los procesos de paz los beneficios son una parte importante. Sin embargo, resaltó que es importante que se establezcan reglas al momento de concederlos, como la entrega de verdad absoluta y la reparación, siempre poniendo en el centro a las víctimas.

“Las concesiones como rebajas de penas y las que buscan una reconciliación con el pasado tienen que estar basadas en algo fundamental: garantías de no repetición y garantías de protección a las víctimas. Esas concesiones solo serían admitidas si hay un compromiso serio y ojalá temprano de los victimarios de que van a acatar esas fórmulas”, aseguró.

Además, explicó que esas concesiones no son para favorecer a los victimarios, sino para darles opciones de sometimiento, es decir, que si los criminales no se acogen con el compromiso de no reincidir, el Estado está en capacidad de responder con la fuerza porque la idea no es complacerlos.

Por eso, la procuradora criticó que el proyecto, con el principio de oportunidad y con el dinero que le van a dar a los narcos, es demasiado beneficioso, destacando que, por el contrario, debería ser todo en favor a las víctimas.

“Les van a bajar las penas y les van a dar dinero, hasta un principio de oportunidad. ¿Qué más beneficios quieren?”, enfatizó.