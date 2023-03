Pomposo recibimiento de Aída Merlano sigue abriendo debate por el tratamiento VIP que le dieron: Fiscalía y Policía se enfrentaron

Sin esposas, pero con accesorios de lujo, Merlano dio hasta una rueda de prensa en la que entregó detalles de su llegada y puso a temblar a los clanes de la Costa con sus declaraciones. Posteriormente, cuando ya no podía cargar su bolso de 7 millones de pesos, una funcionaria de Migración fue la encargada de portarlo.

Si bien hasta el momento lo que se sabe es que será una reunión que no está dentro del marco de acciones judiciales, durante el encuentro que se hará la próxima semana, l a Fiscalía espera determinar claridad en las actuaciones de la Policía, y luego, si corresponde, evaluará el camino para abrir investigaciones posteriores por la intervención pública que se le permitió a Merlano en donde también lanzó puyas al ente investigador.

“Lo importante del escenario es que no puede existir un recibimiento de ese nivel a una persona que es una prófuga de la justicia en Colombia, eso es todo. Es la primera vez que lo veo (...) lo voy a citar a mi oficina (al general Sanabria) para que me explique el procedimiento que ocurrió ”, sentenció Barbosa.

Ante ese supuesto trato VIP que ha tenido la condenada excongresista, el general Sanabria dijo que todo se ha tratado de mera cortesía y que el proceso no se ha visto afectado hasta el momento. Además, para referirse al caso, el director de la Policía reprodujo una célebre frase en los micrófonos de W Radio: “lo cortés no quita lo valiente” y agregó que Merlano no habló en una rueda de prensa sino que los periodistas la abordaron. “El artículo 20 de la Constitución lo autoriza, el derecho de todo colombiano a informar y a ser informado”, concluyó Sanabria.

Se desvió el debate

En medio de todo el escándalo que va entrando al mundo de la farándula, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, criticó que el debate se haya ido hasta los detalles de su recibimiento y que se haya dejado a un lado lo importante que es que finalmente fue deportada y está respondiendo ante la justicia colombiana.

Actualmente, en contra de la exsenadora pesan dos condenas de la Corte Suprema: una de 11 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego, y otra de 5 años y 6 meses de prisión como coautora del delito de violación de límites de gastos en campañas electorales.