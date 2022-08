Los departamentos con el mayor déficit son Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima y Bolívar. En varios de sus municipios no hay bomberos, se vencieron los contratos o los socorristas voluntarios que existen no tienen vehículos, ni sede ni herramientas adecuadas.

“Hacemos un llamado a los alcaldes de estos municipios, a que de manera oportuna establezcan convenios con los Cuerpos de Bomberos o, en algunos casos, tomen la decisión de crear esta entidad. Siempre será mejor invertir en prevención, y no después una cantidad abrumadora de recursos en atención de emergencias”, dijo.

En Colombia hay 339 municipios que en la actualidad no tienen Cuerpo de Bomberos, lo que los pone en alto riesgo ante el inicio de la segunda temporada de lluvias de 2022.

Aunque no tener bomberos es un problema en cualquier época del año, en este momento se hace angustioso, dado que el Ideam informó que “ante la presencia del Fenómeno de La Niña, se mantendrán las precipitaciones superiores a lo normal entre agosto y octubre del 2022 en algunas regiones del país”.

Situación en Antioquia

En el caso de Antioquia, los municipios sin bomberos, según la DNBC, son Abriaquí, Buriticá, Cáceres, Campamento, Caracolí, Carolina del Príncipe, Ebéjico, Giraldo, Granada y Maceo. La lista sigue con Montebello, Murindó, Peque, San José de la Montaña, Tarazá y Uramita.

La más reciente emergencia en esta última localidad fue la pérdida de calzada en el kilómetro 2 de la vía que comunica a Uramita con Peque; hubo que evacuar dos casas, gracias a lo cual el desastre no fue mayor.

En otros ocho municipios, los grupos existentes no tienen personería jurídica, por lo que operan de manera informal. Y en 14 más no hay dignatarios inscritos, es decir, comandante, secretario, tesorero y demás. Sin este requisito, no se puede hacer una capacitación oficial.

Esto no quiere decir que en las demás localidades haya bonanza. En 82 alcaldías hay contratos para la operación de los grupos de socorro, pero no les asignan recursos del presupuesto municipal, sino de la sobretasa a la gasolina, lo que no genera fondos suficientes para desarrollar las labores.

A la fecha, han muerto 54 personas en eventos asociados a lluvias en Antioquia.