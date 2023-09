Falta poco para las elecciones regionales 2023 y un caso particular es el de Álvaro Efraín Rojas Bermúdez, actual y único candidato a la Alcaldía de La Capilla, en Boyacá.

A este hombre de 57 años, solo dos cosas le pueden dañar su camino a obtener la Alcaldía: la abstención o el voto en blanco. Y es que hasta la fecha, este administrador de empresas de profesión, es el único candidato oficial para este puesto, pero ¿por qué?

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el municipio de La Capilla es el único que cuenta con la inscripción o aspiración de un solo candidato al cargo de alcalde. El candidato entregó varios detalles sobre esta particular situación en una entrevista con El Tiempo.

“Esto no me asegura nada. Tengo que seguir trabajando porque hay niveles altos de abstención y la actual administración me hace mala campaña”, comentó el candidato Rojas.

No hay una explicación exacta de por qué es el único candidato en el municipio. Según contó el mismo Rojas Bermúdez, las otras cuatro personas que querían aspirar al puesto no contaron con el apoyo suficiente, por lo que, al final, solo quedó él en la carrera.