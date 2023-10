La piedra angular del caso es el empresario Euclides Torres, quien logró edificar un verdadero emporio con tentáculos económicos y políticos a través de la prestación del servicio de alumbrado público en la Costa. Inclusive, ahora una investigación del portal La Silla Vacía, lo señala de estar detrás del jugoso negocio de los trámites de tránsito en todo el país, al punto de controlar tarifas y hacerle el quite a la libre competencia.

Lo cierto es que lo estrecho de los márgenes ha acrecentado las dudas sobre la financiación del hoy jefe de Estado y, en particular, el papel que tras bambalinas jugó Torres. Petro, en respuesta a la compulsa de copias a la Comisión de Acusación –así como a la Corte Suprema de Justicia y el CNE–, admitió este martes que, “al parecer”, el megacontratista sí pagó por eventos a su favor, puntualmente la célebre tarima en forma de “P” en septiembre de 2021 en Barranquilla.

“El fiscal general (Francisco Barbosa) compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes”, explicó Petro, quien cuestionó la legalidad del interrogatorio al que fue sometido su hijo, advirtiendo que se hicieron preguntas sobre él, pese a ser un aforado. “Es un verdadero golpe contra la Constitución”, agregó.

Sin embargo, el jefe de Estado –quien dijo haber visto a Torres “dos o tres veces” y que ayudó en la precampaña, pero “no con dinero”–, defendió que el evento no fue reportado porque se hizo cinco meses antes de arrancar formalmente su campaña presidencial: el 29 de enero de 2022, según el calendario electoral. Por ello, minimizó el asunto al considerarlo una mera reunión política.

En esa línea, se conoció también que la defensa de Nicolás Petro le exigió a la Fiscalía “revelar quién filtro de manera ilegal y deshonesta el interrogatorio. No vamos a permitir que la Fiscalía continúe violentado mis garantías procesales”. El abogado Iván Cancino coincidió e indicó que “el fiscal del caso no podía indagar sobre el presidente y tampoco filtrar o permitir que se hiciera”.

Justamente, una revisión hecha por EL COLOMBIANO da cuenta de al menos 14 actos –previo al inicio formal de la campaña–, en los que participó Petro a lo largo del país con plazas llenas y una sofisticada logística (ver listado al final) . “Que cada voto que ustedes me quieran otorgar vaya también a las listas del Congreso del Pacto Histórico”, aseguró Petro en noviembre de 2021. Luego, el 17 de enero de 2022 –a 12 días antes del inicio formal de la campaña–, fue más allá y desde Villavicencio manifestó lo que se volvería uno de sus lemas: “Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente”.

Este martes se conoció que Nicolás Petro acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir protección contra lo que consideró “abuso de poder” por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa al momento de su detención en agosto, cuando rindió su explosivo interrogatorio y prendió el ventilador. Previamente, aseguró: “Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.

Lo cierto es que en sus declaraciones Petro Burgos declaró que a la campaña de su padre, además de recursos de Euclides Torres, llegaron dineros no reportados del empresario barranquillero Christian Daes; $200 millones de Gabriel Hilsaca, hijo de ‘el Turco’ Hilsaca, y Óscar Camacho, empresario de Cúcuta.

El presidente de la Comisión, Wadith Manzur (Partido Conservador) reveló que a esa célula legislativa también llegó la compulsa y explicó que no se descarta que los procesos se acumulen en un único caso o se abra un nuevo radicado a la luz de las pruebas. “Resulta oportuno indicar que no deben adelantarse varias investigaciones por los mismos hechos, incluso cuando estos sean conexos”, aclaró.

Por tratarse de un organismo conformado por congresistas hay dudas por su independencia a la hora de iniciar o no un juicio político contra el presidente Gustavo Petro. En esa célula legislativa, de 18 integrantes, apenas 3 son del Pacto Histórico y 2 de la Alianza Verde. Los independientes suman 8 votos y la oposición 3 votos (ver infografía al final).

Frente a Velásquez, la senadora de oposición María Fernanda Cabal (Centro Democrático) cuestionó que su esposo, Ovidio Claros, haya llegado a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá con apoyo de Petro. “¿Coincidencia?”, dijo, dejando un manto de duda sobre su imparcialidad. Este diario buscó una respuesta por parte de Velásquez, pero al cierre de esta edición no hubo pronunciamiento.

Dada su pertenencia al Pacto Histórico el representante Uribe también ha quedado bajo escrutinio y fue recusado. Sin embargo, el presidente de la Comisión le dijo a EL COLOMBIANO que no ha sido necesario resolver la gran mayoría de las recusaciones ya que no proceden. “Las recusaciones deben ser presentadas por sujetos activos del proceso y hasta el momento las que han llegado son de personas que no tienen nada que ver”, declaró.