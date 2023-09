“Cuando empezó el movimiento Esperanza, Paz y Libertad a hacer campañas políticas en muy poco tiempo ya tenían auge político, no sé si a nivel nacional, pero a nivel de la región de Urabá sí (...) Efraín Guzmán (comandante del Quinto Frente, al que pertenecía Karina) cada rato hablaba de eso: que eran la amenaza política porque de pronto le estaban quitando muchos votos a la UP que podrían servirnos para apoyar un alcalde o un gobernador”, explicó la exjefe guerrillera.

Inclusive, Karina denunció que los “esperanzados” eran asesinados a manos de “comandos de limpieza” o el “Comando Rojo”, conformados por las mismas Farc: “Nunca vi una orden directa de eso, pero sí tuve conocimiento de que eso se hacía”. Señaló que el exguerrillero Marco Fidel Giraldo Torres, alias Garganta y quien también denunció los móviles políticos en una audiencia previa, llegó a ser conocido como “un Popeye de las Farc”. Lo anterior, en referencia a la dimensión sicarial de los comandos.

Durante la audiencia, el fiscal del caso –Salomón Strusberg, jefe de la Dirección de Justicia Transicional– evocó declaraciones de Garganta, quien señaló que la matanza y las agresiones a Esperanza, Paz y Libertad por parte miembros de las Farc tuvieron un trasfondo político, aunque siempre se disfrazaron con un tema ideológico. Karina corroboró esa tesis.

“Siempre, en cada reunión donde estaban los integrantes de la UP y Farc, la UP y el Partido (Comunista) –porque en ese tiempo ya no se sabía quién era el dirigente del Partido y quién era el dirigente de Farc. Era una revoltura–, a los 2 o 3 días salía el Comando Rojo (...) Uno no sabía qué iba a hacer esa gente, pero el resultado de ese Comando prontico era la muerte selectiva o colectiva de los de Esperanza, Paz y Libertad”, agregó.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Mario Agudelo –quien hace parte del colectivo Esperanza, Paz y Libertad y llegó a ser alcalde de Apartadó y diputado de Antioquia con la bendición de los “esperanzados”– corroboró que la violencia tuvo un trasfondo político, más que ideológico, contra el entonces movimiento político.

“Comparto el planteamiento de Karina. En 1984, a través del sindicato Sintragro y el sindicalismo bananero, el EPL logró un gran auge en el Urabá. Fruto de ello, hubo toma de tierras, entre 12.000 y 15.000 hectáreas invadidas. Solo en Turbo eso dio origen a 23 veredas, entre ellas la más famosa: La Chinita, donde ocurrió la masacre de 1994 (...) Se sabía que Esperanza, Paz y Libertad iba a ser muy poderoso políticamente en el eje bananero”, declaró Agudelo.

Sin embargo, el dirigente sostuvo que la persecución y el exterminio del que fueron víctimas por parte de las Farc tuvo como origen la gran capacidad que tenían los “esperanzados” de construir un eje político en la zona bananera. “Esa fuerza iba a ser arrolladora en el escenario político, pero nos catalogaban como enemigo absoluto. Decían que su violencia era purificadora, porque íbamos a contaminar el movimiento social”.