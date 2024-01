Bellingrodt, por su parte, fue más allá y aseguró que la figura de un gerente no existe dentro del organigrama de eventos deportivos como los Panamericanos.

“No se ha instalado el comité organizador, que se ha debido instalar desde hace tiempo, y no es un comité que se inventa Barranquilla, está escrito en la Carta Olímpica. En el organigrama no existe ningún tipo de gerente, existe el director general, y se nombra en consenso el comité organizador instalado. Eso está escrito. No puede venir el Gobierno a imponer algo que ya está en una norma olímpica, no lo estamos inventando. (...) En unos juegos de esta categoría, pertenecientes al ciclo olímpico, no pueden intervenir en lo absoluto”, dijo el representante del Comité Olímpico al diario El Heraldo de Barranquilla en ese momento.