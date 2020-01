Juan Guaidó entró otra vez a Colombia por un paso ilegal

El diputado opositor del régimen de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, llegó en la mañana de este domingo a Colombia. La pregunta que surgió en el país, tal cual sucedió en febrero del año pasado, es cómo lo hizo, teniendo en cuenta que el régimen le prohibió la salida de ese país.

EL COLOMBIANO obtuvo la respuesta. Migración Colombia respondió: “el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ingresó al territorio colombiano por un paso no formal, para adelantar una serie de reuniones en el territorio nacional”.

La entidad dejó claro que lo hizo por un paso no autorizado, dados los riegos que tiene para su vida e integridad “la persecución que viene haciendo la dictadura de Maduro, a quienes luchan por recuperar la democracia”. Vale aclarar que el ingreso de Guaidó se da para reunirse con el presidente Iván Duque y con el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien estará en Colombia este lunes para participar de una cumbre contra el terrorismo.

La pregunta resulta vital, toda vez que Maduro, con el ingreso del año pasado, denunció que Guaidó ingresó a Colombia en ese momento con ayuda de paramilitares colombianos. Incluso una ONG que tiene asiento en Norte de Santander publicó fotos de Guaidó posando junto a presuntos integrantes de Los Rastrojos, grupo delincuencial que opera en la frontera entre Colombia y Venezuela.

¿Qué viene?

De acuerdo con Migración, ya estando en Colombia, la delegación de Guaidó informó a la entidad el ingreso del opositor. Según le dijo esta entidad a este diario, “Guaidó se acogió a un proceso administrativo de salida voluntaria del territorio nacional, comprometiéndose a salir de Colombia por sus propios medios, en los próximos días”.

Al preguntar por qué no se da claridad de cómo ingreso, teniendo en cuenta que Colombia y Venezuela comparten una frontera de alrededor de 2.219 kilómetros, Migración aseguró que “el lugar del ingreso no se divulga, para efectos de no poner en riesgo la integridad del mandatario venezolano”.

Esta pregunta también se le planteó a la oposición venezolana y tampoco nos lo dejó claro. Alfonso Marquina, diputado opositor, dijo que “no puedo contar detalles” y agregó que “si los conociera no los podría decir” pues eso sería “cerrar posibilidades” de ingreso en el futuro.