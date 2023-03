En un documento de 5 páginas, conocido por El Colombiano, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, le pidió directamente al fiscal Francisco Barbosa que lo desvincule del caso del supuesto cartel de abogados que estaría cobrando dinero, a su nombre, a cambio de otorgar beneficios a los presos en las cárceles.

Dentro de los puntos destacados en la carta, Juan Fernando Petro hace referencia a que “jamas he tenido ningún vínculo con algún extraditable, tampoco he adelantado negociación alguna, ni mucho menos he autorizado para que hable en mi nombre”. Por lo que pidió celeridad para investigar quien está usando su nombre para ofrecerle beneficios a los extraditables y que se monten a la paz total.

Precisamente, Juan Fernando hace referencia a una carta firmada por esos presos quienes afirmaron que nunca han tenido reuniones con él y que sí han estado usando su nombre. Frente a ese panorama, el hermano del presidente hace un llamado porque hasta el momento dicha investigación que lo vincula a esa noticia criminal no ha producido ningún resultado y solicitó una exoneración de cualquier responsabilidad, específicamente de lo que se ha reproducido en los medios de comunicación.