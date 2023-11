Esa propuesta habría llegado a través de un tercero. Según Univisión, luego de contrastar la información con el abogado Díaz, este aclaró que su cliente no recibió directamente el ofrecimiento por parte de Juan Fernando Petro, sino por parte de otra persona que no se logró identificar.

Sin embargo, el abogado también explicó que no era muy claro si esa suma de dinero era para pagar los honorarios del intermediario o si iban bajo cuerda para el mismo Juan Fernando. Finalmente, el negocio no se hizo porque Restrepo rechazó la propuesta.

Por su parte, el hermano del presidente le dijo a Univisión que nunca ha visto y ni siquiera conoce al señalado narcotraficante, Carlos Restrepo.

“Nunca me he hablado con un narco, nunca me he sentado en un salón privado a hablar con abogados de narcos”, dijo. Además, le pidió al abogado Díaz identificar a esa tercera persona.