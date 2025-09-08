Angustia en La Macarena: joven tunjana desapareció tras ser arrastrada por el río Güejar

Lo que comenzó como un paseo turístico en La Macarena (Meta) terminó en angustia para una familia boyacense. Yudi Alexandra Castellanos Solano, joven de 21 años, egresada de la Universidad Santo Tomás y oriunda de Tunja, desapareció el domingo 7 de septiembre tras ser arrastrada por la corriente del río Güejar mientras participaba en un recorrido de la empresa EcoViajes.
La emergencia ocurrió en el sector de Caño Canoas, un destino reconocido por su atractivo natural, donde la joven fue alcanzada por la fuerza del agua mientras caminaba cerca del afluente. Desde ese momento no se tienen noticias sobre su desfile.