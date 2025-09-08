Angustia en La Macarena: joven tunjana desapareció tras ser arrastrada por el río Güejar

Lo que comenzó como un paseo turístico en La Macarena (Meta) terminó en angustia para una familia boyacense. Yudi Alexandra Castellanos Solano, joven de 21 años, egresada de la Universidad Santo Tomás y oriunda de Tunja, desapareció el domingo 7 de septiembre tras ser arrastrada por la corriente del río Güejar mientras participaba en un recorrido de la empresa EcoViajes. La emergencia ocurrió en el sector de Caño Canoas, un destino reconocido por su atractivo natural, donde la joven fue alcanzada por la fuerza del agua mientras caminaba cerca del afluente. Desde ese momento no se tienen noticias sobre su desfile.

Operativos en marcha

La Defensa Civil del Meta informó que cinco socorristas especializados en rescate acuático realizan operaciones en la zona.El coronel Jorge Díaz, comandante de la entidad, explicó a Caracol Radio que los equipos permanecen en el área para retomar las labores desde la madrugada de este lunes: “Desplazamos a la zona socorristas de la Defensa Civil de La Macarena, ya en el sector hicimos un escaneo, hubo una operación de búsqueda y rescate sin resultados. (...)Ojalá la encontremos con vida, que es lo más importante”, afirmó.

Clamor de la familia

Los allegados de la joven hicieron un llamado urgente a los organismos de socorro, autoridades locales y nacionales para reforzar los operativos en la zona. También pidieron a las entidades estatales no escatimar recursos en la búsqueda.

El representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, manifestó su conmoción por el caso y pidió intensificar los esfuerzos: “Que no se ahorre ningún recurso para encontrar a Yudi Alexandra y acompañar a su familia en este momento de incertidumbre”.