Policía demanda a exdirector del DAS por millonaria indemnización a familia de Garzón

El asesinato de Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, marcó uno de los episodios más graves de violencia contra periodistas en Colombia. El reconocido humorista y periodista fue asesinado en Bogotá cuando se movilizaba hacia su trabajo. Más de dos décadas después, las consecuencias judiciales y económicas de ese crimen siguen abiertas.
Ahora, la Dirección General de la Policía Nacional presentó una demanda de repetición contra José Miguel Narváez, exdirector del DAS, quien fue condenado en 2018 a 30 años de prisión como determinador del homicidio de Garzón.
Con esta acción judicial, la Policía busca que Narváez sea declarado responsable de asumir parte de los recursos que el Estado ha tenido que pagar a los familiares del periodista como reparación por el crimen.
El caso tiene como antecedente una decisión del Consejo de Estado de septiembre de 2016, mediante la cual la Nación fue declarada responsable por la muerte de Garzón y se ordenó indemnizar a sus familiares. En esa decisión fueron vinculadas, entre otras entidades, la Policía y el Ejército Nacional.