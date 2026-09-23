José Manuel Restrepo se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres; ¿de qué hablaron?

En su visita a Estados Unidos, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo en Nueva York un encuentro con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General de la ONU. La reunión se dio como parte de la agenda que Restrepo adelanta en representación del presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó al vicepresidente encabezar la presencia de Colombia en Nueva York durante esta Asamblea General. Tras el encuentro, Restrepo aseguró que la conversación estuvo centrada en “Colombia, su futuro y su papel en el mundo”. Y, entre los temas abordados, estuvieron el crecimiento y desarrollo, la paz y la seguridad, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la generación de oportunidades para los colombianos.

“Un encuentro importante para fortalecer nuestra relación con la comunidad internacional y dialogar sobre los grandes desafíos que compartimos: crecimiento y desarrollo, paz y seguridad, sostenibilidad, nuevas tecnologías y más oportunidades para nuestra gente”, escribió el vicepresidente en su cuenta de X.

Restrepo también destacó el papel que, según señaló, Colombia puede desempeñar frente a los desafíos internacionales. “Colombia tiene mucho que aportar al mundo y mucho por construir junto a él”, agregó en su mensaje. El encuentro con Guterres ocurre en medio del primer gran escenario internacional del nuevo Gobierno y antes de la intervención que Restrepo tendrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde llevará el mensaje de Colombia en representación del presidente De la Espriella.

Además, la reunión con el secretario general de la ONU se enmarca en el propósito del Gobierno de establecer desde sus primeros meses una agenda de relacionamiento con organismos multilaterales y otros actores de la comunidad internacional. Para Colombia, este escenario representa además un espacio para exponer las prioridades de la nueva administración y plantear los asuntos en los que busca fortalecer la cooperación internacional. Es un parteaguas con el enfoque que le dio el gobierno anterior a la posición del país en el escenario internacional.

El vicepresidente continuará en Nueva York con la agenda oficial de la Asamblea General, que reúne a delegaciones de distintos países para abordar asuntos relacionados con la seguridad, el desarrollo, la paz, la sostenibilidad y otros desafíos de alcance global. El jueves tendrá su intervención en la Asamblea General de la ONU, que reúne a los principales líderes mundiales en un solo recinto. Lea también: Gobierno justifica al presidente De la Espriella por cargar un arma en Santa Marta: “está en terreno”

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