Citan a Paola Holguín, MinCultura, a debate de control político por retiro de obras del Museo Nacional

La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, anunció que citará a la ministra de Cultura, Paola Holguín, a un debate de control político en el Congreso por la polémica que desató el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. La congresista también le pedirá explicaciones por cuestionamientos relacionados con los títulos académicos de la funcionaria, nombramientos en la cartera y convocatorias suspendidas.
El anuncio se produjo después de que el Gobierno ordenara retirar de las salas del museo elementos relacionados con la historia de la comunidad LGBTIQ+, el feminismo, la Unión Patriótica, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
La decisión ha generado críticas desde sectores políticos y culturales, que han planteado inquietudes sobre la memoria histórica y la autonomía de las instituciones museísticas.
“Le anuncio al país que citaré a debate de control político a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja de vida, los nombramientos en su cartera que no cumplen los requisitos para ocupar sus cargos y las convocatorias suspendidas. La ministra le debe muchas respuestas al país”, escribió Pedraza en su cuenta de X.