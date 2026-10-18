Citan a Paola Holguín, MinCultura, a debate de control político por retiro de obras del Museo Nacional

La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, anunció que citará a la ministra de Cultura, Paola Holguín, a un debate de control político en el Congreso por la polémica que desató el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. La congresista también le pedirá explicaciones por cuestionamientos relacionados con los títulos académicos de la funcionaria, nombramientos en la cartera y convocatorias suspendidas. El anuncio se produjo después de que el Gobierno ordenara retirar de las salas del museo elementos relacionados con la historia de la comunidad LGBTIQ+, el feminismo, la Unión Patriótica, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. La decisión ha generado críticas desde sectores políticos y culturales, que han planteado inquietudes sobre la memoria histórica y la autonomía de las instituciones museísticas. “Le anuncio al país que citaré a debate de control político a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja de vida, los nombramientos en su cartera que no cumplen los requisitos para ocupar sus cargos y las convocatorias suspendidas. La ministra le debe muchas respuestas al país”, escribió Pedraza en su cuenta de X.

Le puede interesar: MinCultura Paola Holguín defiende el retiro de piezas del Museo Nacional: “No puede ser un espacio de apología al delito” La senadora señaló tres frentes sobre los que, según ella, la ministra deberá responder ante el Legislativo. El primero es el desmonte de las piezas del Museo Nacional, que la congresista cuestiona como una intervención sobre los contenidos culturales e históricos que se exhiben en un espacio público. El segundo tiene que ver con información sobre los títulos de maestría que Holguín ha referido en su trayectoria académica: uno en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y otro en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Pedraza cuestionó la información disponible sobre la expedición de esos títulos. Se trata de señalamientos de la congresista que deberán ser aclarados y no de irregularidades establecidas. El tercer asunto corresponde a los nombramientos de funcionarios en el Ministerio de Cultura que, según Pedraza, no cumplirían los requisitos exigidos para ocupar sus cargos. La parlamentaria también incluyó las convocatorias suspendidas entre los temas que quiere llevar al debate. Por ahora, no se conoce la fecha de la citación ni se ha informado cómo responderá la ministra ante la solicitud anunciada por la senadora.

La polémica por las obras retiradas del Museo Nacional

La controversia comenzó después de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara retirar de espacios públicos representaciones que considera una apología al terrorismo. Durante una visita al Ministerio de Cultura, el mandatario se refirió específicamente a piezas relacionadas con Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de paz, y afirmó que había dado instrucciones para que esas referencias desaparecieran de los lugares públicos. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecido de los lugares públicos”, declaró el presidente, quien calificó esas representaciones como una “apología al terrorismo”. Lea más: Denuncian que la ministra de Culturas, Paola Holguín, no se graduó de la maestría que ha dicho tener, ¿qué respondió? El Gobierno enmarcó la decisión en lo que De La Espriella denominó una “contrarrevolución cultural”, con la que busca combatir el “wokismo”. El mandatario sostuvo que esa corriente desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y, en su concepto, presenta la historia como una sucesión de luchas entre opresores y oprimidos. La ministra Paola Holguín también defendió la intervención. En declaraciones divulgadas el 16 de octubre, afirmó que el Museo Nacional no debe funcionar como instrumento de “adoctrinamiento político” ni difundir versiones sesgadas de la historia. Además, sostuvo que la museología y la curaduría de los espacios a cargo de su cartera están en evaluación y rediseño. Conozca también: Este sería el inventario de las piezas retiradas del Museo Nacional: hay obras de artistas antioqueños

Reacciones políticas y culturales

Entre las voces que cuestionaron el retiro de las piezas está el expresidente Juan Manuel Santos, quien señaló en su cuenta de X que “la historia y la memoria de un país no se borran”. En su mensaje, agregó que ambas “se protegen y se utilizan para unirnos como nación, no para dividirnos”. Desde el sector cultural también se han planteado llamados para que el Gobierno garantice la autonomía de los museos y para que las decisiones sobre las colecciones y sus contenidos tengan en cuenta el trabajo curatorial y la diversidad de la historia nacional. Bloque de preguntas y respuestas