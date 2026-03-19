¿Por qué la Fiscalía no vincula formalmente a una investigación a Jaime Ramírez Cobo en el caso UNGRD?

En un documento de tres páginas, firmado por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, se confirmó que Jaime Ramírez Cobo, exasesor del DAPRE, todavía no está investigado formalmente en el marco del escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo. El escrito, enviado a la Red de Veedurías, explica que Ramírez Cobo ha sido citado a interrogatorio y que su proceso se encuentra actualmente en etapa de indagación. Hasta el momento no ha sido imputado formalmente, pese a los señalamientos que lo identifican como uno de los articuladores detrás de los contratos vinculados entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso a través de la UNGRD. El ente acusador también indicó que se están realizando diligencias para corroborar pruebas y testimonios de otros implicados que se acogieron al principio de oportunidad. Lea también: Ramírez Cobo: el “intocable” que une la corrupción en la UNGRD y el lío de las EPS Además, se ha impartido a la Policía Judicial la recolección de evidencia física y material probatorio, con el fin de determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia la formulación de imputación y eventual juicio. En cuanto a restricciones de libertad, la Fiscalía aclaró que no existe medida de aseguramiento contra Ramírez Cobo, ya que la imputación formal aún no se ha presentado ante un juez. Por ello, no hay orden de captura ni limitaciones de movimiento, y su paradero ha sido verificado mediante diligencia de arraigo, indicaron desde esa entidad.

Jaime Ramírez: sus señalamientos judiciales

Jaime Ramírez Cobo se desempeñó como asesor de la jefatura de despacho de la Presidencia de la República (DAPRE). En el marco de la investigación de la UNGRD, que hoy mantiene en prisión a los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur, más de exfuncionarios y excongresistas, la Corte Suprema identifica a Cobo como un enlace o puente determinante entre el Ministerio de Hacienda, el DAPRE y la Unidad de Gestión del Riesgo para la gestión de proyectos de interés de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La investigación apunta a que los congresistas habrían manipulado contratos de la UNGRD para favorecer al gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Además de Manzur y Manrique, la Corte mantiene bajo investigación, pero en libertad, a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. El 11 de diciembre de 2023, de acuerdo con lo recogido por ese tribunal, Jaime Ramírez Cobo recibió de la asesora de Hacienda, María Alejandra Benavides, un sobre sellado con un cuadro que detallaba tres proyectos específicos (Cotorra, Saravena y El Salado). Lo que está consignado es que Ramírez Cobo habría solicitado a Benavides explícitamente que dicha información le fuera entregada con los “nombres ocultos” de los parlamentarios asociados. Le puede interesar: UNGRD | “Si hablaba, mi familia iba a pagar”: María A. Benavides Soto ante Corte Suprema Tras recibir la información, contactó a la secretaria privada de Olmedo López (Carolina Martínez Joya) y al subdirector Sneyder Pinilla para urgir la viabilización de los proyectos.

Contradicciones en sus explicaciones

Según testimonios, advirtió que si no se sacaban adelante esos contratos, “algo en el Congreso se iba a caer” y los créditos internacionales de la Nación estarían en riesgo . El 12 de diciembre de 2023, envió una fotografía del cuadro de los proyectos a Carolina Martínez Joya para que se iniciaran las mesas técnicas. Asimismo, el 14 de diciembre contactó a Sneyder Pinilla vía WhatsApp para manifestarle la extrema urgencia de contactar al director de la UNGRD por orden del ministro Ricardo Bonilla. Lea también: Primeras imágenes de los exministros Bonilla y Velasco en sus sitios de reclusión por caso UNGRD Asistió a encuentros en la Casa de Nariño con ministros y el director del DAPRE (Carlos Ramón González), en lo que algunos testigos denominaron el “cónclave” para direccionar contratos a cambio de votos. Fue designado formalmente como el encargado de articular el canal de comunicación con la UNGRD durante una reunión interministerial el 23 de noviembre de 2023. En su testimonio del 12 de octubre de 2024, Ramírez Cobo reconoció haber servido de puente entre Hacienda y la UNGRD, pero sostuvo que lo hizo bajo la impresión de que se trataba de gestiones técnicas legítimas cuyos detalles desconocía. La Sala de Instrucción de la Corte advirtió contradicciones en su relato, calificando como inconsistente su negación de que se trataran asuntos de la Comisión Interparlamentaria en reuniones clave, dada su presencia probada en dichos escenarios y las comunicaciones que lo vinculan directamente con el seguimiento de los proyectos negociados. Le puede interesar: ¿Quién es Alejandra Benavides, la asesora del Ministerio de Hacienda que fue mencionada por Olmedo López en escándalo de la UNGRD?

Los chats entregados por Sneyder Pinilla