¿Por qué la Fiscalía no vincula formalmente a una investigación a Jaime Ramírez Cobo en el caso UNGRD?

En un documento de tres páginas, firmado por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, se confirmó que Jaime Ramírez Cobo, exasesor del DAPRE, todavía no está investigado formalmente en el marco del escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
El escrito, enviado a la Red de Veedurías, explica que Ramírez Cobo ha sido citado a interrogatorio y que su proceso se encuentra actualmente en etapa de indagación.
Hasta el momento no ha sido imputado formalmente, pese a los señalamientos que lo identifican como uno de los articuladores detrás de los contratos vinculados entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso a través de la UNGRD.
El ente acusador también indicó que se están realizando diligencias para corroborar pruebas y testimonios de otros implicados que se acogieron al principio de oportunidad.
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Además, se ha impartido a la Policía Judicial la recolección de evidencia física y material probatorio, con el fin de determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia la formulación de imputación y eventual juicio.
En cuanto a restricciones de libertad, la Fiscalía aclaró que no existe medida de aseguramiento contra Ramírez Cobo, ya que la imputación formal aún no se ha presentado ante un juez.
Por ello, no hay orden de captura ni limitaciones de movimiento, y su paradero ha sido verificado mediante diligencia de arraigo, indicaron desde esa entidad.