El expresidente todavía no ha definido que hará después de este 7 de agosto. En ronda de medios que hizo días antes de dejar el gobierno manifestó su deseo de crear una fundación ambiental y de ser profesor del Ejército Nacional.

“Sigo viendo una gran oportunidad para aportar a las causas ambientales del país, yo voy a crear una fundación para aportar al medio ambiente. No tengo el nombre, pero sí se va a centrar en la formación de líderes jóvenes de la Colombia profunda. Deseo que me acompañen a muchos lugares de Colombia donde el acceso a la juventud no es tan fácil”, anticipó Duque.

A falta de información oficial, también se rumora que el presidente Duque podría volver a ocupar un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Publicidad

“Tengo claro que la presidencia es un momento de la vida que se ejerce a plenitud, yo salgo el 7 de agosto y mi vida va a ser mucho más amplia en muchas cosas en las que me quiero involucrar. Además, mi residencia va a ser en Colombia”, había adelantado Duque.