Esa posición derivó en que otros mandatarios decidieran no asistir, pues consideran que si el tema principal es la migración, y crear políticas de protección para ayudar a refugiados y migrantes, no debería haberse excluido ni a Venezuela ni a Cuba ni a Nicaragua, países afectados por el fenómeno migratorio. De hecho, a cumbres pasadas fueron convocados.

El argumento de Biden es que no encuentra en esas naciones elementos democráticos que les permita participar del encuentro continental.

Uno de los jefes de Estado que decidió no asistir fue el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó: “Va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard; no voy a la Cumbre porque no se invitan a todos los países de América”.

Su decisión causó un efecto dominó en otros mandatarios que justificaron su ausencia por la “descortesía” con los no invitados. Los presidentes de Guatemala, Alejandro Giammattei, y de El Salvador, Nayib Bukele, rechazaron la invitación.