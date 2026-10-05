“Solo espero que mi abrazo de cumpleaños te haya llegado”: celebró sus 30 años y al día siguiente murió en Magdalena

Iris Paola Colón Polo celebró sus 30 años en Concordia, Magdalena, junto a familiares y amigas. Hubo torta, fotografías, videos, risas y una reunión que terminó con ella yéndose a descansar. Al día siguiente, sus familiares notaron que no se había levantado y la encontraron inconsciente en su habitación.
Horas después se confirmó su muerte. La causa del fallecimiento aún no ha sido establecida públicamente.
Lea también: 13 años después del crimen de Rosa Elvira Cely, la reparación a su familia sigue sin llegar
La mujer compartió con sus familiares y personas cercanas en su vivienda, participó en la reunión, comió torta y apareció sonriente en las grabaciones que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.
El cumpleaños se llevó a cabo la noche del miércoles 30 de septiembre pasado. Nada en aquellas imágenes hacía prever el desenlace que se conocería horas después.