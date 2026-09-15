Esta es la lista completa de suplementos deportivos con irregularidades advertidas por el Invima

Proteínas, mezclas para preparar bebidas, productos con creatina y hasta gomas aparecen en una alerta sanitaria del Invima que incluye 42 productos comercializados en Colombia. La entidad encontró que varios de ellos son ofrecidos en plataformas de comercio electrónico con promesas relacionadas con aumento de masa muscular, recuperación después del ejercicio, rendimiento físico y reducción de la fatiga. Todos los productos cuentan con registros o notificaciones sanitarias para ser comercializados como alimentos y bebidas, mas no bajo la categoría de suplemento dietario. Las irregularidades fueron detectadas durante acciones de inspección, vigilancia y control que se iniciaron después de una denuncia ciudadana. Entérese: ¿Le ofrecieron adelgazar con péptidos? Estas son las alertas que debe conocer La Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima encontró que los productos aparecían en canales digitales bajo denominaciones como “suplementos deportivos”, “suplementos nutricionales” y “suplementos de uso energético”. Además, en la publicidad se les atribuían efectos como: “desarrollo y aumento de la masa muscular, recuperación después del entrenamiento, mejoramiento del rendimiento físico y deportivo, reducción de la fatiga, control del apetito, beneficios para el sistema cardiovascular y beneficios para el sistema inmunológico”. El Invima señaló que “los productos en cuestión están haciendo uso de propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales (...) y su registro sanitario no fue otorgado para la categoría de suplemento dietario”.

Invima mantiene vigilancia sobre más de 40 productos incluidos en la alerta No. 267-2026 por promocionarse como suplementos deportivos sin aval. Foto: Invima

La norma que, según el Invima, estarían incumpliendo los 42 productos promocionados como suplementos deportivos

La alerta hace referencia a los artículos 272 y 274 de la Ley 9 de 1979. El artículo 272 establece restricciones para la publicidad de alimentos y bebidas cuando se les atribuyen propiedades que puedan generar apreciaciones falsas sobre su verdadera naturaleza, origen, composición o calidad. El artículo 274, por su parte, señala que cuando a un alimento o bebida se le asignen propiedades medicinales en su propaganda, “se considerarán como medicamentos y cumplirán, además, con los requisitos establecidos para tales productos”. Por eso, la entidad insiste en que la autorización sanitaria debe corresponder tanto con la naturaleza del producto como con la manera en que este es presentado al consumidor. En otras noticias: James Rodríguez anunció su adiós a la Selección Colombia: “Siento que llegó el momento”

¿Qué propiedades no pueden atribuirse a estos alimentos en la publicidad? La publicidad no puede atribuirles, sin la autorización correspondiente, efectos como aumento de masa muscular, recuperación después del entrenamiento, mejoramiento del rendimiento físico, reducción de la fatiga, control del apetito o beneficios sobre los sistemas cardiovascular e inmunológico. ¿Qué recomienda el Invima a quienes ya compraron alguno de los 42 productos? El Invima recomienda suspender su consumo y notificar a las autoridades competentes. La entidad también aconseja abstenerse de adquirir los productos relacionados en la alerta cuando sean promocionados con las propiedades señaladas.

La autoridad sanitaria recomendó abstenerse de adquirir o consumir los productos cuando sean ofrecidos con las características y propiedades señaladas en la alerta. Quienes ya los hayan comprado deben “suspender su consumo y notificar a las autoridades competentes”, indicó en un comunicado. Las secretarías de salud territoriales adelantan acciones de inspección, vigilancia y control para retirar la publicidad que no está autorizada y aplicar las medidas sanitarias correspondientes. El Invima aclaró además que la responsabilidad por el cumplimiento de las normas sanitarias recae sobre los titulares de los registros, permisos o notificaciones y puede extenderse a fabricantes, comercializadores e importadores, incluso cuando estos no sean los titulares.

Estos son los 42 productos incluidos en la alerta del Invima y la descripción con la que aparecen registrados ante la entidad:

1. WHEY PURE: alimento en polvo a base de proteína de suero de leche para preparar bebida — RSAV02I40815. 2. BEST PROTEIN: alimento en polvo a base de proteína aislada de suero de leche — RSA-0025303-2023.100% 3. WHEY ELITE: alimento en polvo a base de proteína de suero lácteo — RSA-0030493-2024. 4. BIPRO MEGAPLEX, BIPRO CLASSIC, BI-PRO CLASSIC: alimento en polvo a base de proteína de suero de leche bovina — RSA-0007428-2019. 5. WHEY GOLD STANDARD OPTIMUM NUTRITION: alimento en polvo a base de proteína de soya con leche en polvo descremada — RSA-0032945-2024. 6. XL GAINER: mezcla en polvo a base de proteína de suero de leche — RSA-0015178-2021. 7. NUTRICION ONLINE: alimento en polvo a base de proteínas de leche — RSA-002538-2016. 8. MEGAPLEX CREATINE HMB & BCAA: alimento en polvo a base de maltodextrina, proteína aislada de soya y proteína concentrada de suero de leche bovina — RSA-0007426-2019. 9. GAINER PRO: alimento en polvo a base de maltodextrina y proteína concentrada de suero para preparar bebida — RSAV16I73815. 10. SERIOUS MASS: alimento en polvo a base de proteína de soya con leche en polvo descremada y deslactosada, con vitaminas y minerales — RSA-0032945-2024. 11. ISOLATE GOURMET: alimento en polvo a base de proteína de suero lácteo — RSA-0030493-2024. 12. CRE4 SMART: mezcla en polvo para preparar bebida energizante con maltodextrina — RSA-0025189-2023. 13. THE WHEY OF IMNN: alimento en polvo a base de proteína aislada de suero al 90 % — RSA-0010126-2020. 14. PRO BEEF ISOLATE: alimento en polvo a base de proteína de carne — RSAD05I26715. 15. TNT CROSSWHEY: alimento a base de aislado de proteína de suero para reconstituir — RSA-0035978-2025. 16. MACROBLENDS (Perfect Blend): mezcla en polvo a base de maltodextrina — RSA-0014585-2021. 17. BE ONE: mezcla en polvo a base de proteína aislada de suero de leche para preparar bebida — RSA-002405-2016. 18. TITAN ARMY: alimento en polvo a base de maltodextrina con proteína de suero de leche — RSAD06I1505. 19. CREA STACK: alimento en polvo a base de almidón hidrolizado de maíz — NSA-0015613-2024. 20. SUPER MEGA GAINER: alimento en polvo a base de maltodextrina y proteína concentrada de suero para preparar bebida — RSAV16I73815 / RSA-0037013-2025. Conozca: ¿Medellín es la meca de las bebidas energizantes? Marcas paisas van por un mercado de US$157.000 millones 21. TNT MEGA MASS GAINER: alimento a base de aislado de proteína de suero para reconstituir — RSAD02I89315. 22. MEGA GAINER: mezcla en polvo a base de proteína aislada de suero de leche para preparar bebida — RSA-002405-2016. 23. BEST VEGAN: alimento en polvo a base de proteína de arveja con BCAA — RSA-0015967-2021. 24. BI PRO MASS: alimento en polvo a base de proteína de suero de leche bovina y almidón hidrolizado de maíz — RSA-0030639-2024. 25. WH3Y BLEND: mezcla en polvo a base de proteína de suero de leche — RSA-0014585-2021 / RSA-0015178-2021. 26. INSTINCT: alimento a base de polvo deshidratado de frutas — RSA-0011537-2021. 27. SMART: alimento en polvo a base de harina de avena — RSA-0021601-2022. 28. CR PURE: mezcla en polvo para preparar bebida energizante — RSA-0023171-2023. 29. INTENZE: alimento en polvo de frutas deshidratadas — NSA-0006177-2018. 30. ISO CLEAN: alimento en polvo a base de proteína de suero de leche — RSA-0022166-2022. 31. RM: mezcla en polvo para preparar bebida energizante con sabor — RSA-0023171-2023. 32. MASS EVOLUTION: mezcla en polvo para preparar bebida — RSA-0021013-2022. 33. SUPREME: mezcla a base de dextrosa para preparar bebida energizante — RSA-0033088-2024. 34. VEGAN PROTEIN: alimento en polvo a base de proteína de arveja y leche de coco en polvo — RSA-0008531-2019. 35. MEGAPLEX CREATINE POWER: alimento en polvo a base de maltodextrina, proteína aislada de soya y proteína concentrada de suero de leche bovina — RSA-0007426-2019. 36. COLLAGEN STACK W: alimento en polvo a base de extracto de coco — RSA-0009515-2020. 37. PROSCIENCE-ASHWAGANDHA: gomas de gelatina — RSA-0024059-2023. 38. GLUTA STACK: alimento en polvo a base de maltodextrina — RSA-0007776-2019. 39. ISO WHEY: alimento en polvo a base de proteína aislada de suero al 90 % — RSA-0010126-2020. 40. BONE BROTH POWER: mezcla en polvo a base de caldo de hueso de pollo para preparar bebida — RSA-0009127-2019. 41. VEGAN PEA PROTEIN: alimento a base de proteína de arveja — RSA-0032798-2024. 42. BEST TASTY: alimento en polvo con proteína de suero de leche — NSA-2485-2025. En la alerta sanitaria No. 267-2026 el Invima señaló que mantiene las actuaciones administrativas correspondientes frente a los productos identificados y que las secretarías de salud territoriales adelantan acciones de inspección, vigilancia y control para retirar la publicidad que no corresponde con las autorizaciones sanitarias. Siga leyendo: ¿Tener sexo antes de hacer deporte afecta el rendimiento? La ciencia responde al mito Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué propiedades no pueden atribuirse a estos alimentos en la publicidad? La publicidad no puede atribuirles, sin la autorización correspondiente, efectos como aumento de masa muscular, recuperación después del entrenamiento, mejoramiento del rendimiento físico, reducción de la fatiga, control del apetito o beneficios sobre los sistemas cardiovascular e inmunológico. ¿Qué recomienda el Invima a quienes ya compraron alguno de los 42 productos? El Invima recomienda suspender su consumo y notificar a las autoridades competentes. La entidad también aconseja abstenerse de adquirir los productos relacionados en la alerta cuando sean promocionados con las propiedades señaladas.

¿Qué propiedades no pueden atribuirse a estos alimentos en la publicidad? La publicidad no puede atribuirles, sin la autorización correspondiente, efectos como aumento de masa muscular, recuperación después del entrenamiento, mejoramiento del rendimiento físico, reducción de la fatiga, control del apetito o beneficios sobre los sistemas cardiovascular e inmunológico. ¿Qué recomienda el Invima a quienes ya compraron alguno de los 42 productos? El Invima recomienda suspender su consumo y notificar a las autoridades competentes. La entidad también aconseja abstenerse de adquirir los productos relacionados en la alerta cuando sean promocionados con las propiedades señaladas.