“Los campesinos y campesinas del CNA Cauca (Coordinador Nacional Agrario) estamos recuperando lo que nos pertenece. Los anteriores gobiernos no han reconocido al campesinado como sujetos de derechos y mucho menos han logrado hacer una reforma agraria y, por el contrario, han hecho políticas y leyes para facilitarle a las multinacionales el despojo de nuestras tierras y de nuestros territorios”, aseveró el vocero de CNA.

Las invasiones de predios y fincas privadas no es un asunto nuevo. Desde el 2014, 71 predios han sido afectados en los municipios de Guachené, Padilla, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada. Entre 2014 y 2022 fueron afectadas 6.600 hectáreas por las invasiones y 4.890 hectáreas (en comparación serían 6.848 canchas de fútbol aficionado) quedaron totalmente improductivas, según datos del Sector Agroindustrial de la Caña, Asocaña.

“A las comunidades que en otras regiones de Colombia están haciendo la lucha directa por la tierra les invitamos a que no se salgan de las fincas. Invitamos a más familias, más comunidades en el norte del Cauca y en Colombia y en el mundo a que entren en más fincas y se posesionen y hagan vida y comunidad como ya lo estamos haciendo en estas tierras y como lo están haciendo muchas luchas que han sido tildadas de invasores por los grandes jefes de la patria”, expresaron desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, a través de una carta que hicieron pública.

A estas expresiones, hasta la misma vicepresidenta Francia Márquez les salió al paso y envió un mensaje para evitar una confrontación con el Estado. “No aceptamos y rechazamos, y solicitamos, a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de Esa no es la manera adecuada, la manera es por medio de una ley, por medio de las acciones que vamos a ir adelantando que implican ir garantizando el acceso a la tierra a las familias, las comunidades, las mujeres y los pueblos”, dijo Márquez.

“Al gran jefe (Petro) también le mandamos a decir que vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene”, expresó el CRIC.

Ante este desafío, los mismos indígenas retaron al Gobierno y expresaron que no dejarán las fincas y, por el contrario, instaron a que esta práctica se desarrolle en otras regiones de Colombia.

Como la preocupación crece, esta no es la primera voz del Gobierno que expresa que las invasiones deben frenarse y recorrer el camino del diálogo, o de lo contrario serían desalojados a la fuerza, como ya ocurrió el pasado 2 de septiembre con el envío del Esmad al Cauca, lo que desembocó en un enfrentamiento entre los indígenas y la Policía y el Ejército de Colombia.

“Lo que está claro es que las invasiones no pueden seguir, porque si esto sigue, hasta ahí llegó la posibilidad del Gobierno de desarrollar toda una estrategia rural que los beneficia. Los convencemos por el diálogo o si no nos toca por la fuerza, qué más podemos hacer”, López.

Denuncian amenazas

Los indígenas que ocupan los predios se levantaron este miércoles con una nueva preocupación: un panfleto del llamado Comando de Occidente de las Águilas Negras declaró objetivo militar a aquellos que insistan en ocupar los predios.

“Serán objetivo militar las personas incitadoras comunistas que están detrás de las mingas y la mal llamada liberación de las tierras. Sabemos que son unos pocos. Los tenemos en la mira CRIC, ACIN”, dice el comunicado. En esta misiva también es amenazada la congresista Aida Quilcué y otros líderes y representantes indígenas.

Mientras el Gobierno analiza salidas concertadas para el tema de las invasiones de la tierra, los comuneros y los labriegos señalan que no se irán de los predios ocupados, e insistieron a las autoridades a no estigmatizar su lucha y a no permitir más desalojos, además, que actué frente a las amenazas que reciben día a día por decidir salvaguardar una tierra que heredaron de sus ancestros desde los tiempos inmemorables.