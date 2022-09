Antes de que arrancara el barquito, empezaron a cargarlo con montones de cajas de Avon. Las iban a dejar en San Jacinto del Cauca (Bolívar), que sería nuestra segunda parada. Hace un año que la única forma de ir hasta allá desde Nechí era por el río. El dique no solo contenía las aguas, sino que conectaba por tierra ambos municipios. Era como un puente partido por la mitad.

La chalupa siguió su camino. El cielo de la tarde estaba gris y abrazaba la poca tierra que se dejaba ver a las orillas del río, adornada por una línea amarilla de luz que se derramaba sobre el horizonte. El ruido del motor no dejaba escuchar las voces, entonces casi no se podía conversar durante los trayectos. Íbamos sentados, en silencio, mirando el río que refrescaba la cara y fluía con paciencia, buscando el Magdalena como en la canción de Niche.

Se refería al Canal de la Esperanza, un esfuerzo por dragar el río y restarle fuerza a su impulso desaforado. Fue una estrategia estéril. Aunque la obra está prácticamente acabada, la llegada de sedimentos es muy alta y eso impidió el desvío del agua, según me lo explicó Javier Pava, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Calculan que por cada metro cúbico de sedimentos que evacuan llegan otros 100.

El conductor tenía una silla acolchada de oficinista y andaba a toda. El río se veía cada vez más ancho y de pronto cogíamos tanta velocidad que parecía como si la chalupa estuviera cabalgando sobre el agua. A la derecha, lejos, por el oriente, había una obra. “Allá están tratando de hacer un canal para quitarle fuerza al río”, nos dijo uno de los ayudantes del barco. “Pero no ha servido”, se lamentó.

Era difícil entender lo que veíamos. A la izquierda estaba el dique, construido con costales enormes. No veíamos la otra punta. Solo estaban el dique mutilado y el imponente río Cauca. Más tarde entendimos que ese otro extremo estaba a 2.200 metros y que por eso no había ninguna posibilidad de que lo encontráramos con la vista. El boquete en un comienzo medía unos 200 metros.

Pese a que el gobierno anterior había aprobado un Conpes por $1,8 billones para las obras que buscaban cerrar el chorro en el dique, el nuevo gobierno las suspendió. La decisión no ha caído bien entre la comunidad y las autoridades locales.

La transición de Gobierno, además, ha sido difícil para las víctimas del desastre. A finales de agosto pasado, el presidente Gustavo Petro visitó la región y aseguró que las nuevas prioridades serían dos: reubicar a las familias afectadas y garantizar que no pasaran hambre.

Pero como La Mojana es una subregión campesina compuesta por once pueblos pequeños de calles estrechas, los afectados por el desbordamiento del río Cauca llevan más de un año recibiendo escasos mercados que alcanzan para una quincena y consignaciones de máximo $800.000 por hectárea perdida que ofenden todo intento de suplir sus necesidades básicas.

Llevaba un año largo viviendo en su cambuche. Hoy no tiene agua potable, ni fosa séptica, ni chance de conseguir trabajo por su edad. “Estamos viviendo de forma infrahumana”, aseguró. “Vivimos peor que un animal, aunque somos gente”, se quejó.

“Definitivamente ya no quieren cerrar Caregato”, dijo Robiro Díaz, alcalde del municipio de Guaranda (Sucre), que queda sobre el río Cauca hacia el norte. “Nosotros no estamos de acuerdo, pero el que manda manda”, concluyó y cuestionó que no se usen los recursos que ya había prometido el gobierno anterior.

Pava, el director de la Ungrd, explicó que los contratistas a cargo de cerrar el dique dijeron que para finalizar la obra aún faltaban entre seis y ocho meses de trabajo. “Esa petición no fue aceptada por la Unidad, por el contrario, solicité que se suspendiera esa obra”, dijo Pava.

Según él, desde que iniciaron los trabajos se levantaron 400 metros de dique y parte de esos recursos se perdieron por la fuerza del río. Su plan es esperar a que pase la segunda temporada de lluvias del año para evaluar si reanudan las obras.

Mientras tanto, aseguró, buscan que la comida no falte en las mesas de los damnificados. Este lunes empezarán a repartir una nueva ronda del mismo kit de alimentos que han dado en los últimos meses. Luego, en unos dos meses, planean entregar bonos alimentarios y comprar mercados locales a los campesinos.

Las ayudas, sin embargo, dependen de que las listas de damnificados estén bien hechas. Varios campesinos nos dijeron que no habían podido acceder a los subsidios y otros incluso denunciaron que había gente de otras partes del país que no era damnificada, pero sí hizo la fila para cobrar.

El alcalde Díaz dijo que él había identificado 2.538 familias afectadas en su territorio, pero el Gobierno Nacional solo les envió ayudas a 1.072 familias.